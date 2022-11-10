Dünya Kanadada enflasyon arttı Halkın dörtte biri gıda stokçusu oldu
AMERİKA

Kanada'da enflasyon arttı: Halkın dörtte biri gıda stokçusu oldu

Kanada'da enflasyondaki artış halkın gıda maddelerini stoklamasına neden oluyor. Nanos Research araştırmasına göre, Kanadalıların dörtte biri geçen ay market fiyatları arttıkça yiyecek stokladı.

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Haber Merkezi AA
Kanadada enflasyon arttı: Halkın dörtte biri gıda stokçusu oldu
Arşiv.

Kanada'da yaşanan enflasyon artışı sonrasına halk gıda stoklamaya başladı. Nanos Research araştırmasına göre, Kanadalıların dörtte biri geçen ay market fiyatları arttıkça yiyecek stokladı.

Kamuoyu araştırmasında ortaya çıkan sonuçlara göre, Kanadalılar daha ucuz gıda satın alıyor, gıda stokluyor ve hatta enflasyon yükselirken gıda fiyatlarıyla başa çıkmak için daha az yiyecek tüketiyor.

  • Ankette, 1000'den fazla Kanadalıya, hanelerinin gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle geçen ay maliyet tasarrufu sağlayan herhangi bir seçenek kullanıp kullanmadığı soruldu.

Ankete katılan 10 Kanadalıdan 6'sı, daha ucuz yiyecekleri satın aldıklarını belirtirken katılımcıların yüzde 25’i, yiyecek stokladıklarını, yüzde 17'si, artan gıda fiyatları nedeniyle daha az yemek yediklerini söyledi.

Kanadalıların dörtte birinden biraz fazlası, yemek alışkanlıklarını hiç değiştirmediklerini beyan ederken yüzde 6'sı aktif olarak indirim kuponu toplayıp kullandıklarını veya indirimdeki ürünleri aradıklarını bildirdi.

Katılımcıların yüzde 1'i daha az yiyecek satın aldığını, kiliselerin ücretsiz gıda bankalarından gıda temin ettiğini ifade etti.

Öte yandan Kanada İstatistik Kurumu, geçen mayıs ayında duyurduğu yıllık yüzde 7,7 oranındaki enflasyonun, 1983'ün aynı döneminden bu yana kaydedilen en yüksek oran olduğunu açıklamıştı.

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