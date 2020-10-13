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Dünya Ermeniler destek konvoyu yapan Azerbaycanlılar ve Türklere ait araçlara taşlarla saldırdı
AMERİKA

Kanada’da Ermeniler'den alçak saldırı: Azerbaycanlılar ve Türklere ait araçlara saldırdılar

Ermeniler destek konvoyu yapan Azerbaycanlılar ve Türklere ait araçlara taşlarla saldırdı

Kanada’da Ermeniler, Azerbaycan'a destek için konvoy oluşturan Azerbaycanlılar ve Türklere ait araçlara saldırdı. Saldırıda birçok araç hasar görürken saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Olay sonrası Türk vatandaşları sosyal medyada paylaştığı görüntülerde "Cana değil, mala gelsin. Vatanı savunmak her şeye değer." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ülkede yaşayan Azerbaycanlılar ve Türkler, araçlarıyla Azerbaycan'a destek vermek amacıyla hafta sonu Montreal kentinde konvoy oluşturdu.

Ermeniler, Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla donatılan araçlara taşlarla saldırdı.

Saldırıda birçok araç hasar gördü, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Hasar gören araçları görüntüleyen Türk vatandaşı, sosyal medyada paylaştığı görüntülerde "Cana değil, mala gelsin. Vatanı savunmak her şeye değer." ifadelerini kullandı.

Kendilerini protesto eden Türk vatandaşına da saldırdılar

Toronto kentinde de Ermenistan bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturan Ermeniler, yol kenarında kendilerini protesto eden Türk’ü darbetti.

Saldırı, çevredekiler tarafından kamerayla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Toronto’nun Yonge Caddesi’nde de Azerbaycan bayrağı bulunan araç, saldırganlarca tahrip edildi. Aracın camlarını kıran saldırganlar, kaportasını ezdi.

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"Saldırganların yakalanması için Kanada makamlarına başvurduk"

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk toplumuna karşı girişilen saldırıları yakından takip ettiklerini belirterek, saldırganların yakalanması için Kanada makamlarıyla temasta olduklarını söyledi.

"Kanada’daki Ermeni grupların ülkemize ve Azerbaycan’a asılsız suçlamalar yönelten faaliyetlerine karşı Kanada’daki Türkler ve Azeriler da barışçıl gösteriler düzenlemektedir." diyen Uras, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda son olarak Montreal ve Toronto’da yapılan gösterilerde Ermeni kökenli bazı şahısların Türkler ve Azerilere yönelik tacizlerde bulundukları, oluşturdukları araç konvoylarına yabancı maddelerle saldırdıkları görülmüştür. Saldırganlar hakkında yasal işlemlerin yapılması için Kanada makamlarına başvuruda bulunulmuştur. Kanada’daki temsilciliklerimiz tarafından da ifade özgürlüklerini ve barışçıl gösteri haklarını kullanan Türk ve Azerilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması için Kanada makamları nezdinde girişim yapılmıştır.’’

Demokratik haklarını kullanan Türkler ve Azerilere tacizde bulunanların, Kanada’da ifade özgürlüğüne verilen önemi kötüye kullandıklarına işaret eden Kerim Uras, "Ülkemize, kardeş Azerbaycan’a, Kanadalı Türklere ve Azerilere yönelik nefrete varan hislerden beslenen ve esasen Kanada toplumunda da yeri olmayan bu zihniyete göz yumulmaması yönündeki beklentimiz, Kanada makamlarının dikkatine getirilmeye devam edilecektir." dedi.

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