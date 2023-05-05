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Dünya

Kanada’da insanlar ötenazi ile hayatına son veriyor

Araştırmalara göre son 7 yılda Kanada ülkesinde hapishanelerde kalan 7 mahkum ötenazi ile birlikte yaşamına son verdi. Ülkede yapılan bir araştırmada ötenaziyle hayatına son vermek isteyenlerin fazla olduğu öğrenildi.

09:45 . 5/05/2023 Cuma
AA
Kanada'da insanlar ötenazi ile hayatına son veriyor.

Kanada'da insanlar ötenazi ile hayatına son veriyor.

Calgary Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretim üyelerinden Jessica Shaw'ın yürüttüğü cezaevlerinde tıbbi yardımlı ölüm vakaları konulu araştırma, ülkedeki federal hapishanelerde kalan mahkumların arasında ötenazi ile hayatına son vermek isteyenlerin sayısının yüksek olduğuna işaret ediyor.


Araştırmaya göre Kanada’da ötenaziye izin veren yasanın yürürlüğe girdiği Haziran 2016'dan 31 Mart 2023'e kadar 27 mahkum ötenazi için başvurdu.


Başvuruda bulunanlardan 9'unun isteği yerine getirilerek yaşamları ötenazi ile sonlandırıldı.

Shaw’ın araştırmasına göre benzer uygulama, geçen yıllarda İsviçre, Belçika ve İspanya’daki hapishanelerde de gerçekleştirildi. Bu ülkelerin her birinde bugüne kadar sadece birer mahkum ötenazi ile hayatına son verdi.



Shaw, vakaların bildirilmesi ve kararların nasıl alındığı konusunda şeffaflık bulunmamasının endişe verici olduğuna dikkati çekti.

Hapishanelerdeki ötenazi uygulamaları için şeffaf ve kamuoyunu tatmin edici bilgilendirme çağrısında bulunan Shaw,
"Parmaklıklar ve kapalı kapılar ardında olup bitenler için endişeleniyoruz.”
ifadesini kullandı.

Kanada, tıbbi yardımlı ölümü mahkumlar için bir hak olarak onaylayan ve bunun nasıl sağlanacağına ilişkin yönergeler sunan dünyadaki tek ülke olarak biliniyor.

Ülkedeki mahkumlardan gelen talepler, cezaevi yönetimince işleme konuluyor ve mahkumun başvurusu dışarıdan iki tıbbi değerlendirme görevlisi tarafından karara bağlanıyor.


#Kanada
#ötenazi
#Jessica Shaw
21 dakika önce
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