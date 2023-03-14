Kanada'da minibüsü yayaların üzerine sürdü: İki ölü dokuz yaralı

Kanada'nın kuzeyindeki Amqui kasabasında bir minibüsün yayaların üzerine sürmesi sonucu iki kişi öldü ve dokuz kişi yaralandı. Polise dayandırılan habere göre, minibüsün 38 yaşındaki sürücüsü tutuklandı.

India Today'e göre polis, hayatını kaybedenler arasında 70'li yaşlarında bir adam ve 60'lı yaşlarında başka bir adam daha olduğunu belirterek, iki kurbanın durumunun ciddi olduğunu da sözlerine ekledi. Yerel basında çıkan haberlere göre, yaralılar arasında çocuklar da var ve yerel hastanede tedavi altına alınıyorlar.