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Dünya

Kanada'da minibüsü yayaların üzerine sürdü: İki ölü dokuz yaralı

Kanada'nın kuzeyindeki Quebec'te bir minibüsün yayaların üzerine sürmesi sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kalbinin kasaba halkıyla birlikte olduğunu söyledi.

10:33 . 14/03/2023 Salı
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Kanada'da minibüs yayaların arasına daldı

Kanada'da minibüs yayaların arasına daldı

Kanada'nın kuzeyindeki Amqui kasabasında bir minibüsün yayaların üzerine sürmesi sonucu iki kişi öldü ve dokuz kişi yaralandı. Polise dayandırılan habere göre, minibüsün 38 yaşındaki sürücüsü tutuklandı.


Polis sözcüsü kazanın hala araştırıldığını söyledi.


Polis, Montreal'in yaklaşık 650 kilometre (400 mil) kuzeydoğusunda bulunan Amqui kasabasında yolda yürüyen yayalar ile minibüs arasında bir çarpışma olduğuna dair raporların ardından olaya çağrıldı.


India Today'e göre polis, hayatını kaybedenler arasında 70'li yaşlarında bir adam ve 60'lı yaşlarında başka bir adam daha olduğunu belirterek, iki kurbanın durumunun ciddi olduğunu da sözlerine ekledi. Yerel basında çıkan haberlere göre, yaralılar arasında çocuklar da var ve yerel hastanede tedavi altına alınıyorlar.


Quebec Eyalet Başkanı François Legault olayın "şoke edici" olduğunu söylerken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau Twitter'da kalbinin Amqui halkıyla birlikte olduğunu söyledi.


#Kanada
#minibüs
#yaya
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#ölü ve yaralılar
34 dakika önce
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Kanada'da minibüsü yayaların üzerine sürdü: İki ölü dokuz yaralı
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