Kanada’da silahlı saldırı paniği

Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

York bölge polisinden yapılan açıklamada, Ontario bölgesindeki bir apartman dairesinde silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi. Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, saldırganın vurduğu bir kişinin ise hastanede tedavi gördüğü kaydedildi. Polis, apartman sakini olup olmadığı bilinmeyen saldırganın kimliğini henüz tespit edemedi. Olaya dair soruşturma devam ediyor.

Kanada’da toplu silahlı saldırılara nadiren rastlanıyor. Toronto, uzun yıllardır dünyanın en güvenli büyük şehirlerinden biri olarak biliniyor.