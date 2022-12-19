Dünya Kanadada silahlı saldırı paniği
AMERİKA

Kanada’da silahlı saldırı paniği

Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. York bölge polisinden yapılan açıklamada, Ontario bölgesindeki bir apartman dairesinde silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi. Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü aktarıldı.

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Haber Merkezi AA
Kanada’da silahlı saldırı paniği
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Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

York bölge polisinden yapılan açıklamada, Ontario bölgesindeki bir apartman dairesinde silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi. Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, saldırganın vurduğu bir kişinin ise hastanede tedavi gördüğü kaydedildi. Polis, apartman sakini olup olmadığı bilinmeyen saldırganın kimliğini henüz tespit edemedi. Olaya dair soruşturma devam ediyor.

Kanada’da toplu silahlı saldırılara nadiren rastlanıyor. Toronto, uzun yıllardır dünyanın en güvenli büyük şehirlerinden biri olarak biliniyor.

Kanada çalkalanıyor: Trafik kilitlendi başbakan şehir değiştirdi
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Kanada’da ABD sınırını geçmek isteyen kamyoncular için Covid-19 aşısı zorunlu getirilmesinin ardından karara tepki amacıyla ülkenin farklı noktalarından Özgürlük Konvoyu adıyla yol çıkan yüzlerce kamyon sürücüsü, dün başkent Ottowa’ya varmıştı. Kamyoncular, bugünde aşı karşıtı gösterilerine Parlamento Tepesi ve çevresinde devam ederken, kamyon ve tırlar nedeniyle bölgedeki çok sayıda yolda trafik kilitlendi.Ottawa polisi tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezinde çok sayıda polisin görev aldığı ve trafik akışının polis tarafından kontrol edildiği ifade edildi. Açıklamada, protesto nedeniyle çok sayıda cezai soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, “Yasa dışı davranışlara müsamaha gösterilmeyecek ve tam olarak soruşturulacaktır” denildi.
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Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson ise bazı protestocuların bir aşevinde çalışan personeli taciz ettiğini ve kapalı mekanda maske zorunluluğuna uymayı reddettikleri için restoranlar tarafından geri çevrildikten sonra ücretsiz yemek talep ettiklerini aktardı.Öte yandan kamyoncular için başlatılan GoFundMe adlı kampanya ile bugüne kadar 100 bin bağışçıdan 7 milyon Kanada dolarından fazla bağış topladığı ifade edildi.
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ailesi, ülkenin aşı zorunluluğunu ve Kovid karantinalarını protesto etmek için 50.000 kadar kamyoncu bir araya gelirken, ülkenin başkenti Ottawadaki evlerini terk etti.
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Kanada çalkalanıyor: Trafik kilitlendi başbakan şehir değiştirdi
Kanada'da aşı zorunluluğunu protesto etmek için ülkenin farklı kentlerinden yola çıkan aşı karşıtı kamyon sürücüleri, başkent Ottowa'daki protestolarına devam ediyor.


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