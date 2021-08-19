Dünya Kanadada skandal 8 yaşındaki Afrikalı kızı köle olarak satın aldı
AVRUPA

Kanada'da skandal: 8 yaşındaki Afrikalı kızı köle olarak satın aldı

Kanada’nın Montreal kentinde yaşayan bir kişi, 8 yaşındaki bir kızı Afrika’daki ailesinden satın almak ve cinsel olarak istismar etmekten 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
Kanadada skandal: 8 yaşındaki Afrikalı kızı köle olarak satın aldı
Afrika’dan 8 yaşındaki kızı köle olarak satın alan Kanadalı 18 yıl hapse mahkum edildi.

CTV’deki habere göre, Montreal polisi, çocuk istismarı görüntüleriyle ilgili açtığı soruşturma kapsamında, 60 yaşındaki Sylvain Villemaire'yi gözaltına aldı.

Zanlının evinde tesadüfen bulunan 11 yaşındaki ismi açıklanmayan Afrikalı kızın, 8 yaşındayken Afrika’dan geldiğini öğrenen polis, soruşturmayı derinleştirdiğinde küçük kızın 3 yıldır cinsel istismara maruz kaldığını belirledi.

Montreal’de dün hakim karşısına çıkarılan Villemaire, Yargıç Pierre Labelle tarafından "reşit olmayanların cinsel istismarı, insan ticareti ve çocuk istismarı görüntüleri bulundurmak ve dağıtmak" suçlarından toplam 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Yargıç Labelle, Villemaire’nin internet ve sosyal medya kullanmasını 25 yıl boyunca ve oyun alanları ile yüzme havuzları gibi 16 yaşından küçük çocukların sıkça ziyaret ettiği halka açık yerlere girişini de süresiz olarak yasakladı.

Evinde 8 bin çocuk istismarı görüntüsü bulundu

  • Haberdeki bilgilere göre, risk altındaki gençlere yardım etme konusunda psikoeğitim alanında uzmanlaşmış Villemaire, 2015'te Afrika'ya gitti. Burada kızın annesiyle barınma ve içme suyu için para ödemesi karşılığında kızını onunla Kanada'ya göndermesi konusunda anlaştı. Kıza da ona daha iyi bir hayat vereceğini ve bakacağını söyledi.

Polis, Villemaire'nin evinde 8 bin çocuk istismarı görüntüsü de buldu.

Aşırı sıcakların kasıp kavurduğu Kanada'da orman yangını
OYNAT 00:59
Aşırı sıcakların kasıp kavurduğu Kanada'da orman yangını
Kanada'nın British Columbia eyaletinde aşırı sıcaklar son 5 günde 486 kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken, orman yangınını da beraberinde getirdi. Lytton'da çıkan yangının yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle bölge sakini tahliye işlemi devam ediyor.

Kanada polisinden yılbaşı gecesi evde toplanan gruba baskın
OYNAT 00:59
Kanada polisinden yılbaşı gecesi evde toplanan gruba baskın
Kanada polisi, karantina kısıtlamaları kapsamında yılbaşı gecesi evde toplanma yasağına uymayan gruba, komşuların şikayeti üzerine baskın düzenledi.

Kanada'da şelalenin ortasında mahsur kalan kişi donmaktan son anda kurtarıldı
OYNAT 00:36
Kanada'da şelalenin ortasında mahsur kalan kişi donmaktan son anda kurtarıldı
Kanada'da Vancouver Adası'ndaki nehire düşen bir kişi iki şelalenin ortasında iki saatlik bir çalışma sonucu donmaktan son anda kurtarıldı. O anlar, Arrowsmith Arama ve Kurtarma (ASAR) ekipleri tarafından anbean kayda alındı.

Kanada'da rehine krizi: Dünyanın oyun devi firması 'Ubisoft' çalışanları rehin alındı
OYNAT 00:57
Kanada'da rehine krizi: Dünyanın oyun devi firması 'Ubisoft' çalışanları rehin alındı
Kanada'nın Montreal kentinde hareketli dakikalar yaşandı. Kentte faaliyet gösteren Ubisoft adlı ünlü oyun şirketinin binasında, çalışanların rehin alındığı duyuruldu. Montreal polisi, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. İsmi açıklanmayan Ubisoft çalışanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada binadan çıkabildiğini, durumunun iyi olduğunu söyledi.


Abone Ol Google News
Hobi olarak başladı ustası oldu

Hobi olarak başladı ustası oldu

​'Bu işe 40 kişi başlar 3 kişi devam eder dediler'
Türkiyenin her yerine gönderiyor

Türkiye'nin her yerine gönderiyor

​Komşu tavsiyesiyle başladı işleri büyüttü...
28 Şubat sanıklarının rütbeleri sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı’na yazı gönderildi

​28 Şubat davasında hakkında tutuklama kararı verilmişti.

​Sel faciasından kurtulan aile yaşadıkları dehşeti anlattı.

​Bakan Soylu: Cilo'da 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.