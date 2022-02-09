Kanadalı sürücüler en işlek ABD-Kanada sınır köprüsünü işgal etti

Kanada ile ABD arasındaki yıllık yaklaşık 400 milyar dolarlık ticaretin yüzde 27'sinin bu köprü üzerinden yapıldığı belirtildi.

Kanada hükümetinin Kovid-19 aşı mecburiyeti getirdiği Kanadalı kamyon ve TIR sürücüleri yaklaşık iki haftadır devam eden protestolarında dün ABD ile Kanada arasındaki en işlek bağlantı noktası olan Ambassador Köprüsü’nü işgal etti.

Kanada’nın Windsor kentiyle ABD’nin Detroit kenti arasındaki nehir üzerinde bulunan köprü, Kuzey Amerika'daki en işlek uluslararası kara sınır kapısı. Kanada ile ABD arasındaki yıllık yaklaşık 400 milyar dolarlık ticaretin yüzde 27'sinin bu köprü üzerinden yapıldığı belirtildi.

ARAÇLARDA ÇOCUKLAR YAŞIYOR

Polis dün yaptığı açıklamada 23 kişiyi gözaltına aldığını ve bin 300 trafik cezası kestiğini belirtti. Protestoya katılan kamyon ve TIR’ların yüzde 25’inde ailelerin ve çocukların yaşadığını vurgulayan polis, bu çocukların güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

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“HERKES BU SALGINDAN BIKTI”

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, protestolara ilişkin dün parlamentoda yaptığı konuşmadan bir bölüm paylaşarak “Herkes bu salgından bıktı. Özellikle ön saflardaki çalışanlarımız. Bilimi dinlemeye ve birbirimize destek olmaya devam etmeyi onlara borçluyuz” dedi.

FOTOĞRAF 6 Kanada’da ABD sınırını geçmek isteyen kamyoncular için Covid-19 aşısı zorunlu getirilmesinin ardından karara tepki amacıyla ülkenin farklı noktalarından \"Özgürlük Konvoyu\" adıyla yol çıkan yüzlerce kamyon sürücüsü, dün başkent Ottowa’ya varmıştı. Kamyoncular, bugünde aşı karşıtı gösterilerine Parlamento Tepesi ve çevresinde devam ederken, kamyon ve tırlar nedeniyle bölgedeki çok sayıda yolda trafik kilitlendi.<br>Ottawa polisi tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezinde çok sayıda polisin görev aldığı ve trafik akışının polis tarafından kontrol edildiği ifade edildi. Açıklamada, protesto nedeniyle çok sayıda cezai soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, “Yasa dışı davranışlara müsamaha gösterilmeyecek ve tam olarak soruşturulacaktır” denildi. Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson ise bazı protestocuların bir aşevinde çalışan personeli taciz ettiğini ve kapalı mekanda maske zorunluluğuna uymayı reddettikleri için restoranlar tarafından geri çevrildikten sonra ücretsiz yemek talep ettiklerini aktardı.<br>Öte yandan kamyoncular için başlatılan GoFundMe adlı kampanya ile bugüne kadar 100 bin bağışçıdan 7 milyon Kanada dolarından fazla bağış topladığı ifade edildi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ailesi, ülkenin aşı zorunluluğunu ve Kovid karantinalarını protesto etmek için 50.000 kadar kamyoncu bir araya gelirken, ülkenin başkenti Ottawa'daki evlerini terk etti. Kanada çalkalanıyor: Trafik kilitlendi başbakan şehir değiştirdi Kanada'da aşı zorunluluğunu protesto etmek için ülkenin farklı kentlerinden yola çıkan aşı karşıtı kamyon sürücüleri, başkent Ottowa'daki protestolarına devam ediyor. BiP'te paylaş

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