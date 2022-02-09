Dünya Kanadalı sürücüler en işlek ABD-Kanada sınır köprüsünü işgal etti
AMERİKA

Kanadalı sürücüler en işlek ABD-Kanada sınır köprüsünü işgal etti

Kanada hükümetinin aşı zorunluluğu kararını protesto etmeye devam eden Kanadalı kamyon ve TIR sürücüleri, ABD ile Kanada’yı birbirine bağlayan ve iki ülke arasındaki ticaretin yüzde 27’sinin gerçekleştiği Ambassador Köprüsü’nü işgal etti. Polis, 23 kişiyi gözaltına alarak bin 300 trafik cezası kestiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Kanadalı sürücüler en işlek ABD-Kanada sınır köprüsünü işgal etti
Kanada ile ABD arasındaki yıllık yaklaşık 400 milyar dolarlık ticaretin yüzde 27'sinin bu köprü üzerinden yapıldığı belirtildi.

Kanada hükümetinin Kovid-19 aşı mecburiyeti getirdiği Kanadalı kamyon ve TIR sürücüleri yaklaşık iki haftadır devam eden protestolarında dün ABD ile Kanada arasındaki en işlek bağlantı noktası olan Ambassador Köprüsü’nü işgal etti.

Kanada’nın Windsor kentiyle ABD’nin Detroit kenti arasındaki nehir üzerinde bulunan köprü, Kuzey Amerika'daki en işlek uluslararası kara sınır kapısı. Kanada ile ABD arasındaki yıllık yaklaşık 400 milyar dolarlık ticaretin yüzde 27'sinin bu köprü üzerinden yapıldığı belirtildi.

ARAÇLARDA ÇOCUKLAR YAŞIYOR

Polis dün yaptığı açıklamada 23 kişiyi gözaltına aldığını ve bin 300 trafik cezası kestiğini belirtti. Protestoya katılan kamyon ve TIR’ların yüzde 25’inde ailelerin ve çocukların yaşadığını vurgulayan polis, bu çocukların güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

“HERKES BU SALGINDAN BIKTI”

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, protestolara ilişkin dün parlamentoda yaptığı konuşmadan bir bölüm paylaşarak “Herkes bu salgından bıktı. Özellikle ön saflardaki çalışanlarımız. Bilimi dinlemeye ve birbirimize destek olmaya devam etmeyi onlara borçluyuz” dedi.

Kanada çalkalanıyor: Trafik kilitlendi başbakan şehir değiştirdi
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Kanada’da ABD sınırını geçmek isteyen kamyoncular için Covid-19 aşısı zorunlu getirilmesinin ardından karara tepki amacıyla ülkenin farklı noktalarından \"Özgürlük Konvoyu\" adıyla yol çıkan yüzlerce kamyon sürücüsü, dün başkent Ottowa’ya varmıştı. Kamyoncular, bugünde aşı karşıtı gösterilerine Parlamento Tepesi ve çevresinde devam ederken, kamyon ve tırlar nedeniyle bölgedeki çok sayıda yolda trafik kilitlendi.<br>Ottawa polisi tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezinde çok sayıda polisin görev aldığı ve trafik akışının polis tarafından kontrol edildiği ifade edildi. Açıklamada, protesto nedeniyle çok sayıda cezai soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, “Yasa dışı davranışlara müsamaha gösterilmeyecek ve tam olarak soruşturulacaktır” denildi.
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Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson ise bazı protestocuların bir aşevinde çalışan personeli taciz ettiğini ve kapalı mekanda maske zorunluluğuna uymayı reddettikleri için restoranlar tarafından geri çevrildikten sonra ücretsiz yemek talep ettiklerini aktardı.<br>Öte yandan kamyoncular için başlatılan GoFundMe adlı kampanya ile bugüne kadar 100 bin bağışçıdan 7 milyon Kanada dolarından fazla bağış topladığı ifade edildi.
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ailesi, ülkenin aşı zorunluluğunu ve Kovid karantinalarını protesto etmek için 50.000 kadar kamyoncu bir araya gelirken, ülkenin başkenti Ottawa'daki evlerini terk etti.
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Kanada çalkalanıyor: Trafik kilitlendi başbakan şehir değiştirdi
Kanada'da aşı zorunluluğunu protesto etmek için ülkenin farklı kentlerinden yola çıkan aşı karşıtı kamyon sürücüleri, başkent Ottowa'daki protestolarına devam ediyor.

Kanada'da kamyoncu ayaklanması: Olağanüstü hal ilan edildi
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Başkentteki durumu görüşmek üzere toplanan Ottawa Polis Kurulu, yaşananları \"ülke çapında ayaklanma\" ve Ottawa’yı da bu ayaklanmanın ortasında kalmış \"kuşatma altında bir şehir\" olarak nitelendirdi.
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Ottawa Polis Kurulu Başkanı Diane Deans, yaptığı açıklamada, “Bu işgalin sekizinci günündeyiz. Şehrimiz kuşatma altında. Bu grup, hükümetin her düzeyindeki yaptırım eksikliğinden cesaret alıyor. Bu grup demokrasimiz için bir tehdittir. Gördüğümüz şey, bir Ottawa şehri sorunundan daha büyük. Bu ülke çapında bir ayaklanmadır. Bu delilik. Buna son vermek için somut bir plana ihtiyacımız var.” dedi.
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Deans, protestonun Kanada’nın tüm kentlerine yayıldığına işaret ederek, “Toplumumuzdaki bu tür terörizmin bu şekilde devam etmesine izin veremeyiz” diye konuştu.
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Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, protestoların yasal sınırı aşıp işgale dönüştüğüne inanıp inanmadığı sorusunu cevapladı.
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Bakan Mendicino, “Kimse yasaların üstünde değil. Buna bir an önce barışçıl bir çözüm bulunmalı. İlgili unsurlar olduğunu düşünüyorum. Yakıt bidonları getiren insanları gördüğünüzde, tehdit edilmiş, taciz edilmiş ve saldırıya uğrayanları duyduğunuzda insanlar kendilerini güvende hissetmiyorlar. Bu yüzden Ottawa polisinin yaptırımları hızlandırdığını görmemiz gerçekten önemli.\" ifadelerini kullandı.
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Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, şehir merkezinin \"kontrolden çıktığını\" belirterek, olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.
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Başkan Watson yaptığı açıklamada, protestocuların kontrolü ele geçirdiğinin açık olduğunu belirterek, \"Bu noktada durum tamamen kontrolden çıktı. Bizden çok daha fazlalar. Polis şefine bu faaliyetler söz konusu olduğunda çok daha çevik ve proaktif olmamız gerektiğini belirttim.\" şeklinde konuştu.
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Ottawa polisi de olağanüstü hal yetkisine dayanarak, \"Göstericilere maddi destek getirmeye çalışan herkes tutuklanabilir\" açıklaması yaptı ve şehir merkezindeki protestoculara yakıt ve malzeme tedariki yapılmaması konusunda halkı uyardı.
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ABD'nin eski Kanada Büyükelçisi Bruce Heyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'deki grupların birçok kişinin işgal dediği Kanada'nın başkentindeki eyleme müdahale etmeyi bırakması gerektiğini belirtti.
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Heyman, “ABD'deki hiçbir grup hiçbir koşulda Kanada'daki yıkıcı faaliyetleri finanse etmemelidir’’ paylaşımında bulundu
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Kamyoncuların protesto eylemleri için açılan ve daha sonra durdurulan bağış kampanyasına, ABD’deki grupların büyük miktarlarda bağış yaptıkları ileri sürülmüştü.
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Kanada'da kamyoncu ayaklanması: Olağanüstü hal ilan edildi
Kanada'nın başkenti Ottawa'da 29 Ocak'ta başlayan ve halen devam eden aşı karşıtı kamyoncuların eylemi, "ülke çapında ayaklanma" olarak değerlendirildi. Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson, şehir merkezinin "kontrolden çıktığını" belirterek, olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu.


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