Kanadalı teknoloji şirketinden Türkiye analizi: Küresel çaptaki şirketler için çekim merkezi

Saffet Özdemir

Türkiye, son zamanlarda inovasyon alanında büyük yatırımlar gerçekleştiriyor. Kanadalı teknoloji şirketi TELUS International "Türkiye Nasıl Gelişen Bir Dış Kaynak Kullanımı Haline Geldi? " başlıklı bir analiz yayımladı. Yazıda Türkiye’nin teknoloji alanındaki başarılı atılımları vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye inovasyon alanında önde geliyor"

"Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın kavşağında, teknoloji inovasyonunda büyük adımlar atan güçlü bir ülke. Türkiye, Birleşmiş Milletlerin Küresel İnovasyon Endeksi'nde önemli kazanımlar elde etti ve bölgesinde önde gelen inovasyon ekonomisi haline geldi. Endeksin değerlendirdiği düzinelerce nitelik arasında Türkiye, yerli sanayi çeşitliliğinde dördüncü sırada, iş dünyası araştırma yeteneğinde dokuzuncu sırada ve işgücü verimliliği artışında on ikinci sırada yer alıyor. Eğitim, ticari markalar ve yaratıcı mal ihracatı sıralamasında da üst sıralarda kendini gösteriyor."

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"Küresel teknoloji oyuncusu"

"Türkiye, genç ve yüksek eğitimli bir ülke. Son yıllarda Türkiye genelinde STEM(Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) merkezleri ve laboratuvarları kuruldu ve artan sayıda öğretmen, STEM'in gerçek dünya sorunlarına değinmesi konusunda eğitiliyor. Türk üniversitelerinden mezun olanların %17'si STEM derecesine sahip. Bu oran ABD ve Avustralya'ya eşit bir sayı. Gençlerin önemli bir kısmı teknoloji ile çalışmak istiyor ve hükümet bu eğilim ile ilgili müfredat için daha fazla kaynak ayırıyor. Eğitim, kültürel çeşitlilik, gelişen teknoloji ortamı ve tarih gibi tüm bu faktörler nedeniyle Türkiye, önemli bir küresel teknoloji oyuncusu olacak şekilde konumlanıyor."

"Çekici bir dış kaynak merkezi"

"Bir dış kaynak destinasyonu olarak Türkiye'nin lehinde çalışan o kadar çok şey var ki: Büyük, yüksek eğitimli genç bir nüfus, teknoloji ve diğer STEM disiplinleri için büyüyen bir tutku, müşteri hizmetlerinde mükemmellik, kozmopolit şehirler ve kültürler. Ayrıca çok dillilik ve çok kültürlülük ayrı bir unsur olarak yer alıyor. Bu unsurların birleşimi, Türkiye'yi çeşitli sektörlerde büyük küresel operasyonları olan şirketler için çekici bir dış kaynak merkezi haline getiriyor. Bir ayağı Avrupa'da bir ayağı Asya'da olan Türkiye'nin dış kaynak kullanımı umut verici bir konumda."

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FOTOĞRAF 16 Türkiye inovasyon haftası Türkiye'nin belli kalıplar ve sınırlar içinde tutulmak istendiğini ancak tüm oyunları boşa çıkardıklarını belirten Başbakan Erdoğan, \"Bize giydirilmek istenen o dar elbiseyi reddediyor, ufkumuzun sınırlarını aşıyoruz. Şunu herkes bilsin ki, bu dünya üzerinde artık biz varız, Türkiye var ve inşallah ebediyyen de var olacak\" dedi Başbakan recep Tayyip Erdoğan, İstanbul kongre Merkezi’nde ''Türkiye inovasyon haftası''nın açılış programına katılarak konuşma yaptı. Türkiye inovasyon haftası Türkiye inovasyon haftası BiP'te paylaş

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