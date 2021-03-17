Dünya Kanadaya Çinden gizli kargo İçinden çıkanı görünce şaşkınlık yaşadı
AMERİKA

Kanada'ya Çin'den gizli kargo: İçinden çıkanı görünce şaşkınlık yaşadı

Kanada’nın Halifax kentinde yaşayan Brent Braaten, Çin’den gönderilen kargo kolisini açınca şaşkına uğradı. Braaten’e gelen isimsiz koliden 3 kafalı, doldurulmuş ördek yavrusu çıktı.

Haber Merkezi DHA
Braaten'a Çin'den gelen koliden 3 kafalı dondurulmuş ördek yavrusu çıktı.
Braaten'a Çin'den gelen koliden 3 kafalı dondurulmuş ördek yavrusu çıktı.

Kanada'nın Halifax kentinde yaşayan Brent Braaten adlı kişi, sabah evinin kapısını açtığında bir koliyle karşılaştı. Braaten kendisine gönderilen koliyi açınca şaşkına döndü.

Braaten'a Çin'den gelen koliden 3 kafalı dondurulmuş ördek yavrusu çıktı. Olayla ilgili Kanada medyasına konuşan Braaten, “Kolinin kim tarafından gönderildiğini bilmiyorum ama gönderen kişinin adresi Çin’den. Koliyi açmak için cesaretimi topladığımda içinden çıkanı görünce irkildim” dedi.

DHA
Kanada’nın Halifax kentinde yaşayan Brent Braaten, Çin’den gönderilen kargo kolisini açınca şaşkına uğradı.

"KULLANIM TALİMATLARIYLA GELDİ"

Braaten, kolinin içerisinden ‘kullanım talimatının' da çıktığını ifade etti. Talimatlar arasında ‘ürünün’ odada 48 saat bekletilmesi ve saç kurutma makinesiyle kurutulmasının yer aldığını belirten Braaten, ürün için internet üzerinden yaptığı araştırmada fiyatının 80-200 dolar (600-1500 TL) arasında olduğunu söyledi.

DHA
Braaten’e gelen isimsiz koliden 3 kafalı, doldurulmuş ördek yavrusu çıktı.

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