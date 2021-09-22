Dünya Kanarya Adalarında yanardağ dehşeti Akan lavlar havuzu doldurdu
AVRUPA

Kanarya Adaları’nda yanardağ dehşeti: Akan lavlar havuzu doldurdu

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5. adası La Palma’da yer alan Cumbre Viejaya Yanardağı'ndan akan lavlar, ulaştığı yerleşim yerindeki bir havuzu doldurdu.

Haber Merkezi İHA
Kanarya Adaları’nda yanardağ dehşeti: Akan lavlar havuzu doldurdu
Drone ile çekilen görüntüde lavlar, ulaştığı bir evin havuzunu doldururken, bahçedeki ağacı da tutuşturdu.

İspanya’nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası’ndaki Cumbre Vieja Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor.

6 BİN KİŞİ GÜVENLİ TAHLİYE EDİLDİ

Geçtiğimiz pazar günü gününden bu yana adada yaşayan 80 bin kişiden 6 bini güvenli bölgelere tahliye edildi. Patlamanın ardından çatlaklardan akan lavlar yerleşim yerlerinde ilerleyişini sürdürürken, adanın daha yoğun nüfuslu kıyılarına yaklaştı.

Lavlar, ulaştığı bir evin havuzunu doldururken, bahçedeki ağacı da tutuşturdu. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, lavlar 166 evi yok etti. Bilim adamları, 50 yıl sonra aktif hale gelen yanardağdan dökülen lav akıntılarının haftalar ya da aylarca sürebileceğini belirtiyor.

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İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki La Palma yanardağında patlama
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İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki La Palma yanardağında patlama
Son bir haftadır 21 binden fazla depremin meydana geldiği La Palma'da yerel saatle 15.10'dan itibaren Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağının faaliyete geçtiği bildirildi.

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkililerinden yapılan açıklamada, La Palma'da bugün 327 depremin meydana geldiği, yanardağın 5 ağzından alevlerin püskürmeye başladığı belirtildi.


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