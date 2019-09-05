Kanlı miras

SINIRLARI CETVELLE ÇİZDİ

Georges-Picot ve Mark Sykes (Sağda)

1916 yılında İngiliz diplomat Mark Sykes ve Fransız diplomat Francois George-Picot tarafından adeta cetvelle çizerek hazırlanan anlaşma, Ortadoğu’da bugünkü sınırlarının oluşmasında kilit rol oynadı. Dış güçlerin kendi iradelerini dayattığı anlaşma, ülkelerin sınırlarının etnisite, kabile, din ya da dil gözetmeksizin çizilmesi nedeniyle güçlü bir merkezi hükümeti olmayan, yıkılmaya yatkın devletler ortaya çıkardı. Bölge dışı devletlerin müdahalesi için verimli bir ortam oluşturan İngiliz kaos siyaseti, bölgeyi istikrarsızlaştırmanın da anahtarı oldu.

FİLİSTİN'İ İSRAİL'E SATTI

İngiltere, Filistin topraklarında bir İsrail devletinin kurulmasına giden sürecin en önemli kilometre taşına da imza attı. Dönemin Dışişleri Bakanı Arthur Balfour’un, 2 Kasım 1917’de imzaladığı deklarasyonla İsrail’in kurulmasına İngiltere’nin vereceği desteği açıkça ifade etti. İşgal ettiği Filistin topraklarında Yahudi yerleşimlerine izin veren İngiltere, 1948’de Yahudi terörüne teslim olarak çekildi ve bölgeyi tamamen İsrail işgaline bıraktı. İngiltere’nin bıraktığı sorunlar silsilesi sonunda işgalci yönetim Filistin topraklarını Kudüs başta olmak üzere birer birer ilhak ediyor.

HONG KONG’U BİR GECEDE TERKETTİ

Çin’e özel yönetim bölgesi Hong Kong, Asya’nın en önemli ticari noktalarından biri konumunda. 1842’de İngiliz hakimiyetine giren bölge, 1997’de anlaşmalar sonucu 2047’ye kadar Çin yönetimine giriyor. Yıllarca sömürdükten sonra Hong Kong’u bir gecede hiçbir güvence vermeden Pekin yönetimine devreden Londra, bölgede son yıllarda yaşanan krizin temellerini de attı.

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KEŞMİR’DE KURBAN MÜSLÜMANLAR

Hindistan’ın Cammu Keşmir’in özel statüsünü 5 Ağustos’ta kaldırması sonrası bölge adeta bir açıkhava hapishanesine dönüştü.

İngiltere, 1947’de Keşmir sorununu çözüme bağlamadan adeta Hindistan’dan kaçtı. Londra, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir’i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90’ı Müslüman olan Keşmir halkı Pakistan’a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar verince yıllar sürecek sorunlar sarmalı da tetiklenmiş oldu. İngiltere’nin çözümsüz bıraktığı Keşmir meselesinde ezilen Müslüman halk oldu.