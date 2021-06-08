Karabağ Savaşı'nda gazi olan 6 Azerbaycanlı asker Türkiye'de tedavi edilecek Karabağ'daki savaşta gazi olan 6 Azerbaycanlı asker, tedavi için Türkiye'ye gönderildi. Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için Azerbaycan devletince kurulan Yaşat Fonundan yapılan açıklamada, Azerbaycanlı doktorların görüşleri dikkate alınarak 6 gazinin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin Türkiye'de devam edeceği bildirildi.

Haber Merkezi 08 Haziran 2021, 11:04 Son Güncelleme: 08 Haziran 2021, 11:08 AA