Karabağ ve Şuşa'yı yıldız yapalım: Ticareti artıralım

Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’da, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerin imarı ve yeniden yapılandırılması için Türk dünyasından iş insanlarının katılımıyla forum düzenlendi.

İŞ BİRLİĞİ İMKANI GENİŞ

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan Özbekistan ve Macaristan arasındaki karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine destek olmak amacıyla kurulan Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Türk TSO) düzenlediği forumda, Azerbaycan’dan ve diğer üye ülkelerden yetkililer ve iş insanları yer aldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerden yaklaşık 200 iş insanının yer aldığı etkinlikte konuşan Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, işgalden kurtarılan bölgelerde yapılan yeni yolların Azerbaycan’ın lojistik olanaklarını genişleteceğini, dost ve kardeş ülkeler de bu olanaklardan faydalanacağını belirtti. Kerimov, Karabağ ve Doğu Zengezur bölgesinin tarım ve yatırım olanaklarına işaret ederek “Yabancı yatırımcılarla iş birliği olanakları geniş. İş insanlarına reel yatırım olanaklarını değerlendirme çağrısında bulunuyorum” diye konuştu.

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TİCARETİ ARTIRALIM

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türk TSO Başkanı Hisarcıklıoğlu da ekonomisi hızla gelişen Azerbaycan’ın cazip iş ve yatırım imkanları sunduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, 2. Karabağ Savaşı’ndan sonra bölgede kalıcı barış ve huzur için büyük bir fırsat doğduğunu belirterek “Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte, Türk dünyası olarak bölgenin gelişmesi, huzurun kökleşmesi için üzerimize düşenleri yapmaya hazırız. Bu iş birliği ve destek mesajımız için bir kez daha buradayız. Şimdi Karabağ’ı ve Şuşa’yı da Bakü ve diğer Azerbaycan şehirleri gibi parlayan bir yıldız yapmak bizim elimizde” şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Türk dünyası olarak, 1,1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe, 560 milyar dolarlık dış ticaret hacmine ve 160 milyonluk nüfusa sahip olduklarını hatırlatarak “Bu gücü harekete geçirmek için önce aramızdaki iktisadi entegrasyonu artırmalıyız. Bu da daha fazla ticaretle mümkün olacaktır” dedi.

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Kardeş kardeşe kota koymaz

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ticaretin artırılması için ülkeler arasında tercihli ve serbest ticaret anlaşmaların imzalanması, yatırımcıların çekilmesi için uluslararası standartta bir tahkim imkanı sağlanması ve gümrükte geçişlerin hızlandırılması gerektiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Hazar Denizi gibi çok önemli bir geçiş noktasını, daha faal ve daha az maliyetli şekilde kullanmalıyız. Trans Hazar Doğal Gaz Boru Hattı'nın inşasına bir an önce başlamamız gerekli. Birbirimize yönelik, geçiş kotalarını da kaldırmalıyız. Kardeşler birbirine kota koymaz. Daha fazla ticaret, daha fazla girişimciyle ve daha güçlü özel sektörle sağlanır” diye konuştu.