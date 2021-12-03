Dünya Karabağda Azerbaycan askerine saldıran Ermeni etkisiz hale getirildi
ASYA

Karabağ’da Azerbaycan askerine saldıran Ermeni etkisiz hale getirildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da Azerbaycan askerine saldıran Ermeni asıllı bir kişinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Olayla ilgili Rus Barış Gücü Komutanlığının ve Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezi’nin de bilgilendirildiği aktarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Karabağ’da Azerbaycan askerine saldıran Ermeni etkisiz hale getirildi
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Hocavend ilindeki Azerbaycan Ordusu mevzilerinde nöbet tutan bir Azerbaycanlı askerin, yerel saatle 13.00 sıralarında Ermeni asıllı bir kişinin saldırısına uğradığını açıkladı. Saldırganın Azerbaycan askerinin üzerindeki silahı almaya çatıştığı belirtilirken, askerin ilk olarak havaya uyarı ateşi açtığı daha sonra ise kendisini savunma amacıyla saldırganı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Olayla ilgili Rus Barış Gücü Komutanlığının ve Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezi’nin de bilgilendirildiği aktarıldı.
Bakanlık, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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