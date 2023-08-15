Karabağ'da Ermeni katliamına dair yeni detay: Foseptik kuyusuna atılmış 17 kişi bulundu

Azerbaycan toprağı olan Karabağ, 30 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Karabağ'da ihya ve inşaa çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin altyapısı ve üstyapısı yeniden ele alınırken bir yandan da tarihi yapılarla ilgili restorasyon çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda 1. Karabağ Savaşı'ndan önce Azerbaycan tarafından hapishane olarak kullanılan Şuşa'daki yerleşkede bir süre önce çalışmalar başlatılmıştı.