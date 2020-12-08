‘Karabağ'dan çıkmam’ diyerek elinde silahla poz veren Ermeni papaz Erivan'daki protestolarda görüntülendi

Ermeni papaz Ovannes, Azerbaycan’ın, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların ilk günlerinde elinde silahla poz vererek “göz dağı” vermeye çalışmıştı.
Karabağ’ı asla terk etmeyeceğini söyleyen Ovannes, daha sonra kayıplara karışmıştı. Papaz Ovannes, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın istifasına yönelik düzenlenen protesto gösterilerinde kameralara yansıdı.
Başkent Erivan’daki gösteriler sırasında kameralara yansıyan Ovannes, papaz kıyafetleriyle kalabalık eylemci grubunun içinde görülüyor.