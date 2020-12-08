Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Karabağdan çıkmam diyerek elinde silahla poz veren Ermeni papaz Erivandaki protestolarda görüntülendi
ASYA

‘Karabağ'dan çıkmam’ diyerek elinde silahla poz veren Ermeni papaz Erivan'daki protestolarda görüntülendi

Azerbaycan’ın, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların ilk günlerinde silahla poz veren ve “Karabağ’dan çıkmam” diyen Ermeni papaz Ovannes, Erivan’da düzenlenen protesto gösterilerinde kameralara yansıdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ermeni papaz Ovannes, Erivan'da görüntülendi.
Ermeni papaz Ovannes, Erivan'da görüntülendi.

Ermeni papaz Ovannes, Azerbaycan’ın, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların ilk günlerinde elinde silahla poz vererek “göz dağı” vermeye çalışmıştı.

Ermenistan cephesi rahiplerle dolu: Kan dökme çağrısı yapıyorlar
DÜNYA
Ermenistan cephesi rahiplerle dolu: Kan dökme çağrısı yapıyorlar

Karabağ’ı asla terk etmeyeceğini söyleyen Ovannes, daha sonra kayıplara karışmıştı. Papaz Ovannes, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın istifasına yönelik düzenlenen protesto gösterilerinde kameralara yansıdı.

Başkent Erivan’daki gösteriler sırasında kameralara yansıyan Ovannes, papaz kıyafetleriyle kalabalık eylemci grubunun içinde görülüyor.

Ermenistan'da Paşinyan'ın istifası için yoğun katılımlı protesto: Defol nikol!
DÜNYA
Ermenistan'da Paşinyan'ın istifası için yoğun katılımlı protesto: Defol nikol!
Abone Ol Google News
İkinci dozu vuruldu

İkinci dozu vuruldu

​Çin aşısında herhangi bir yan etki saptanmadı.
Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın

Gelin, Türk misafirperverliğiyle tanışın

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank yabancı yatırımcılara seslendi.
CHPli Bilecik Belediyesinden yeni heykel açılışı

Bakan Selçuk açıkladı

Bakan Selçuk açıkladı

​Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bugün hesaba yatıyor.

Şoke eden görüntüler çıktı

Şoke eden görüntüler çıktı

CHP Maltepe ilçe yöneticisinin taciz skandalında yeni gelişme.

Alım satım yapacaklar bu detaya dikkat..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.