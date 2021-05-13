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Dünya Karabağın sembol şehri Şuşada 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
ASYA

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı

Ermenistan'ın işgalinden 8 Kasım 2020'de kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da bayram namazı kılındı. Şuşa'da 29 yıl sonra kılınan ilk bayram namazı Azerbaycan'ın ulusal televizyonlarınca canlı yayınlandı.

Haber Merkezi AA
Karabağın sembol şehri Şuşada 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Bayram namazı Azerbaycan'ın ulusal televizyonlarınca canlı yayınlandı.

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da bayram namazı kılındı.

Tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde ilahiyatçı Şahin Hesenli'nin kıldırdığı namazda Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla sadece din adamları yer aldı.

Şuşa'da 29 yıl sonra kılınan ilk bayram namazı Azerbaycan'ın ulusal televizyonlarınca canlı yayınlandı.

1992'den beri işgal altındaydı

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı.

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