Karadağ'da silahlı saldırı: En az 7 kişi hayatını kaybetti

Karadağ'ın güneyinde bulunan Cetinje kentinde 45 yaşındaki bir kişinin silahlı saldırısı sonucu en az 7 kişinin öldüğü bildirildi.

Karadağ Polisinden yapılan açıklamada, "Bugün Cetinje'ye bağlı Bajice'deki bir barda 45 yaşındaki A.M'nin elindeki ateşli silahla gerçekleştirdiği saldırıda ölenler oldu. Saldırgan, elindeki silahla bardan kaçtı." ifadelerine yer verildi.

Ulusal basında yer alan haberlerde, saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiği ve ölenlerin arasında reşit olmayan iki kişinin de bulunduğu aktarıldı.