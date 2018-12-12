Dünya Karadavinin ismi INTERPOLün kırmızı bülteninden kaldırıldı
ORTADOĞU

Karadavi'nin ismi INTERPOL'ün kırmızı bülteninden kaldırıldı

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin eski başkanı Yusuf el-Karadavi, INTERPOL'ün kırmızı bültenle arananlar listesinden çıkarıldı. Karadavi'nin ismi Mısır'ın talebi üzerine listeye alınmıştı.

AA
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin eski başkanı Yusuf el-Karadavi
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin eski başkanı Yusuf el-Karadavi

Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL), eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin ismini kırmızı bülten listesinden çıkardı.

Karadavi'nin ofisinden bir kaynaktan aldığı bilgiye göre, INTERPOL Genel Sekreterliği resmi olarak Karadavi'nin isminin kırmızı bültenle arananlar listesinden kaldırıldığını doğruladı.

Ayrıca Karadavi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Karadavi'nin, "tarafsızlık ve şeffaflıktan yoksun Mısır yargısının talebiyle eklendiği kırmızı bültenle arananlar listesinden isminin kaldırılmasından" memnuniyet duyduğu belirtildi.

Mısır makamlarının "kırmızı bülten talebiyle eş zamanlı olarak, Karadavi ve yüzlerce kişinin mal varlıklarına hukuksuz biçimde el koyduklarına" işaret edilen açıklamada, Karadavi'nin uluslararası yasalar ve prensipler çerçevesinde arama kararını sonlandıran INTERPOL'ün ilgili komitesine teşekkür ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Yusuf el-Karadavi'nin kızı Ala el-Karadavi ve damadı Husam Halef'in hukuksuz biçimde, hücre hapsinde tutulduğuna dikkat çekildi.

Mısır'ın başvurusuyla kırmızı bülten çıkarılmıştı

Lyon merkezli teşkilatın resmi internet sitesinde Aralık 2014'te yayımlanan kararda, Mısır ve Katar vatandaşı olan Yusuf el-Karadavi için, "kasıtlı olarak suç işlenmesine teşvik ve yardım, mahkumların kaçmasına yardım, kundaklama, vandalizm ve soygun" suçlarından kırmızı bülten çıkarıldığı belirtilmişti.

Katar'da ikamet ettiği bilinen Karadavi, Mısır'da seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmasına karşı çıkmış ve darbenin ardından cumhurbaşkanı seçilen Abdulfettah es-Sisi'yi sert dille eleştirmişti.

REKLAM

Mısır yargısının, Karadavi hakkındaki suçlamaları gerekçe göstererek, Aralık 2013'te Karadavi hakkında kırmızı bülten çıkarılması için INTERPOL'e başvuru yaptığı bildirilmişti.

INTERPOL, Mısır'ın talebi üzerine, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticisi pek çok kişi hakkında da kırmızı bültenle arama kararı çıkarmıştı.

İngiltere Başbakanı May yeniden aday olmayacak
DÜNYA
İngiltere Başbakanı May yeniden aday olmayacak

Suriye sınırına 30 askeri araç sevk edildi
GÜNDEM
Suriye sınırına 30 askeri araç sevk edildi

/**/
Terör koridoru yerle bir edilecek

Terör koridoru yerle bir edilecek

​Bakan Akar, Fırat'ın doğusuna ilişkin net mesaj verdi.
Yerelde 3T formülü

Yerelde 3T formülü

​AK Parti'de yerel seçim manifestosu Erdoğan'a sunuldu.
İttifakta anlaştılar

İttifakta anlaştılar

Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya geldi.

Sevkiyat hızlandı

Sevkiyat hızlandı

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sınır bölgesi hareketlendi.
Cinayetinsorumlusu Selman'dır

Cinayetinsorumlusu Selman'dır

​ABD'nin BM Temsilcisi: Selman cezasız kalmamalı.
Operasyon Sincar'ı da kapsayabilir

Operasyon Sincar'ı da kapsayabilir

Uzmanlar yanıtladı: Türk askeriyle ABD askeri karşılaşırsa ne olur?
Uyuyana para veriyorlar

Uyuyana para veriyorlar

Japon şirket strese karşı ilginç bir yol buldu.

MİT'in raporları masada

MİT'in raporları masada

Operasyon öncesinde ​MİT ve ÖKK unsurları hedefleri belirledi.

Kritik görüşme

Kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi.
Harekata birkaç güne başlayacağız

Harekata birkaç güne başlayacağız

​Erdoğan: Fırat'ın doğusu da temizlenecek.
Edirne'den Kars'aikmalsiz uçacak

Edirne'den Kars'aikmalsiz uçacak

Türkiye'nin yeni helikopteri Gökbey'in tüm özellikleri.
Gökbey hayırlı olsun

Gökbey hayırlı olsun

Erdoğan, genel maksat helikopterinin adını açıkladı.
Alaska değil Kazdağları

Alaska değil Kazdağları

Beyaz kar örtüsü Eybek tepesine çok yakıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.