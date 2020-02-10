Dünya Karantina gemisinde koronavirüs hızla yayılıyor Vaka sayısı 136ya yükseldi
ASYA

Karantina gemisinde koronavirüs hızla yayılıyor: Vaka sayısı 136'ya yükseldi

Japonya’da koronavirüsü riski nedeniyle karantina altında tutulan gemideki vaka sayısının 136’ya yükseldiği açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Karantinaya alınan gemi.
Karantinaya alınan gemi.

Japonya’da koronavirüsü riski nedeniyle karantina altında tutulan gemide bugün en az 60 yeni vaka daha tespit edildiğinin açıklanmasından kısa bir süre sonra, gemiden kötü bir haber daha geldi.

  • Yapılan testlerde bugün tespit edilen vaka sayısının 66’ya çıktığı açıklandı. Böylece gemideki toplam vaka sayısı 136’ya yükselirken, ülke genelinde şu ana kadar tespit edilmiş vaka sayısı da 161 oldu.

Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 kişide koronavirüs saptandı
DÜNYA
Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 kişide koronavirüs saptandı

Herkese test yapmak zor

Konuyla ilgili açıklama yapan Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, gemideki herkese virüs testi uygulamanın zor olduğunu belirterek, "Yüksek ateş gibi belirtileri olan kişilere ve yaşlılara öncelik verilecek" açıklamasında bulundu.

Japonya’da karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 kişide koronavirüsü saptandı
FOTOĞRAF 15
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Rusya'nın Tokyo Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Japonya'nın Yokohama limanına demir atan ve koronavirüs (2019-nCoV) şüphesiyle karantinaya alınan 'Diamond Princess' adlı yolcu gemisinde 2 Rus vatandaşın olduğu belirtildi.
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Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Japon yetkililer tıbbi inceleme sonucu gemideki 10 kişide virüs tespit ettiklerini ve 3 bin 700 yolculu gemide 2'si Rus olmak üzere toplamda 50'den fazla ülkeden vatandaşların bulunduğu söyledi.
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Rus Büyükelçiliği ise vatandaşlarıyla ilgili durumu netleştirmek için önlemler alındığını ve onlara yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi.
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Ayrıca haberde 20 Ocak'ta Yokohama'dan ayrılan geminin, Hong Kong, Vietnam ve birkaç Japon adasında durduğu ve 3 Şubat'ta da Yokohama'ya geri döndüğü belirtildi.
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İlk olarak virüsü kapan kişi olan 80 yaşındaki adamın ise 20-25 Ocak arası gemide olduğu ve daha sonra Hong Kong'da gemiden ayrıldığı bildirildi.
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Adamın hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu da bildirildi.
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Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.
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Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha gizemli hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
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Virüsün kısa sürede Wuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Wuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.
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Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 3 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Çin dışında 23 ülkede 151 corona virüs vakasına rastlandığını duyurmuştu.
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Japonya’da karantinaya alınan yolcu gemisinde 10 kişide koronavirüsü saptandı
Japonya'nın Yokohama limanına demir atan ve koronavirüs (2019-nCoV) şüphesiyle karantinaya alınan 'Diamond Princess' adlı yolcu gemisinde 10 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Yayılmaya devam ediyor

Hong Konglu bir kişinin gemiyi terk etmesinin ardından korona virüsü taşıdığının tespit edilmesi nedeniyle tedbir amaçlı karantinaya alınan gemide bugün itibariyle 130 vaka belirlendiği açıklanmıştı.

Yapılan resmi açıklamada 19 Şubat’a kadar sürmesi beklenen karantinanın uzatılabileceği belirtilirken, vaka sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yolcu gemisine koronavirüs karantinası
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Yolcu gemisine koronavirüs karantinası
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