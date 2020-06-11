Karantina kuralına uymayan prense 10 bin euro ceza

Prense 10 bin euro ceza kesildi.

Belçika Kralı Philippe'in yeğenlerinden Prens Joachim'e, Covid-19 salgını sırasında İspanya'da kısıtlama kurallarına uymayarak bir partiye katıldığı gerekçesi ile 10 bin 400 euro para cezası kesildi.

Euronews'un haberine göre Belçika Kraliyet Sarayı sözcüsü daha önce Prens'in ülkenin güneyindeki Cordoba kentinde bir etkinliğe katıldıktan sonra Covid-19'a yakalandığı duyurmuştu.

El Pais gazetesi Belçika tahtının onuncu sıradaki prensinin 26 kişiyle birlikte partiye katıldığını yazmıştı. O dönemde Cordoba kentinde alınan Covid-19 önlemleri kapsamında en fazla 15 kişinin bir araya gelmesine izin veriliyordu.

İspanya'da partiye katılan Belçika Prensi Joachim'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Joachim'in İspanya'da bir partiye katılmasını El Confidencial internet sitesi ortaya çıkardı. 28 yaşındaki Prens Joachim hatasını kabul etmişti.

İspanya'da en az 27 bin kişi Covid-19'a yakalanarak hayatını kaybetti.