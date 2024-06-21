Karşılıklı suçlamalar ve hamlelerle gerilim büyüyor: Netanyahu ile ordu arasında ip kopuyor

Netanyahu'nun savaşı sürdürme ısrarına karşı ordu Gazze'nin işgali ve Hamas'ın yok edilmesi hedefinin zorluğuna sık sık vurgu yapmakla birlikte hükümete sormadan çeşitli adımlar atıyor. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, önceki gün yaptığı açıklamada, “Hamas'ı yok etme fikri halkın gözüne kum atmaktır” ifadesini kullandı. Hagari, "Hamas bir fikirdir, siyasi partidir. İnsanların kalplerinde kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor." diye konuştu. "Hamas’ın yerine başka bir şeyin geliştirilmesini" öneren Hagari, Gazze'deki tüm esirlerin askeri saldırılarla geri getirilmesinin de "imkansız" olduğunu söyledi.

Ordu ile Netanyahu arasında yaşanan sorunlar, son olarak ordunun hükümete sormadan Kurban Bayramı'nın birinci günü Gazze'de 11 saatlik geçici ateşkes ilan etmesiyle daha fazla gün yüzüne çıkmıştı. Hagari'nin açıklamalarına cevap veren Netanyahu ise "Hamas’ın askeri ve idari olarak yok edilmesi hedefinin bulunduğunu ve İsrail ordusunun da bunu yapmakla yükümlü olduğunu" savundu. Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun da son dönemde sosyal medya üzerinden İsrail ordusunu suçlaması dikkatlerden kaçmıyor. Bunun yanı sıra, eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın çekilmesiyle feshedilen Savaş Kabinesi'nin yerine kurulması düşünülen "Küçültülmüş Güvenlik Kabinesi" için de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in ismi geçiyor. İsrail Kanal 12 Televizyonu, Netanyahu'nun "Gazze'yi yok etme çağrıları yapan ve etnik temizlik yapılması gerektiğini savunan" Ben-Gvir'in kabinede bulunmasını onayladığını bildirdi. Ben-Gvir ise dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Savaşın idaresine katılma konusunda ısrarcıyım. Aksi halde beyaz bayrak açan bir hükümette olmayacağım" diye konuştu.