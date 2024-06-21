|
Dünya

Karşılıklı suçlamalar ve hamlelerle gerilim büyüyor: Netanyahu ile ordu arasında ip kopuyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 9 aydır süren saldırıları sırasın ordu yetkilileri ile Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer aşırı sağcı siyasetçiler arasındaki anlaşmazlıklar, giderek ipleri kopma noktasına getiriyor.

04:00 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 01:18 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Daniel Hagari.
Daniel Hagari.

Netanyahu'nun savaşı sürdürme ısrarına karşı ordu Gazze'nin işgali ve Hamas'ın yok edilmesi hedefinin zorluğuna sık sık vurgu yapmakla birlikte hükümete sormadan çeşitli adımlar atıyor. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, önceki gün yaptığı açıklamada, “Hamas'ı yok etme fikri halkın gözüne kum atmaktır” ifadesini kullandı. Hagari, "Hamas bir fikirdir, siyasi partidir. İnsanların kalplerinde kök salmıştır. Hamas'ı ortadan kaldırabileceğimizi düşünenler yanılıyor." diye konuştu. "Hamas’ın yerine başka bir şeyin geliştirilmesini" öneren Hagari, Gazze'deki tüm esirlerin askeri saldırılarla geri getirilmesinin de "imkansız" olduğunu söyledi.

BEN-GVIR'İ ÖNE SÜRECEK

Ordu ile Netanyahu arasında yaşanan sorunlar, son olarak ordunun hükümete sormadan Kurban Bayramı'nın birinci günü Gazze'de 11 saatlik geçici ateşkes ilan etmesiyle daha fazla gün yüzüne çıkmıştı. Hagari'nin açıklamalarına cevap veren Netanyahu ise "Hamas’ın askeri ve idari olarak yok edilmesi hedefinin bulunduğunu ve İsrail ordusunun da bunu yapmakla yükümlü olduğunu" savundu. Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun da son dönemde sosyal medya üzerinden İsrail ordusunu suçlaması dikkatlerden kaçmıyor. Bunun yanı sıra, eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın çekilmesiyle feshedilen Savaş Kabinesi'nin yerine kurulması düşünülen "Küçültülmüş Güvenlik Kabinesi" için de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in ismi geçiyor. İsrail Kanal 12 Televizyonu, Netanyahu'nun "Gazze'yi yok etme çağrıları yapan ve etnik temizlik yapılması gerektiğini savunan" Ben-Gvir'in kabinede bulunmasını onayladığını bildirdi. Ben-Gvir ise dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Savaşın idaresine katılma konusunda ısrarcıyım. Aksi halde beyaz bayrak açan bir hükümette olmayacağım" diye konuştu.



#İsrail
#Gazze
#Soykırım
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | 21 Haziran Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il namaz vakitleri