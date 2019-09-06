Dünya Kasırgadan ölenlerin sayısı 30a yükseldi
AMERİKA

Kasırga'dan ölenlerin sayısı 30'a yükseldi​

Kasırga'dan ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası güç kazanarak ABD kıyılarına ulaştı. Kasırga nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Haber Merkezi AA
Dorian Kasırgası, Bahamalar’da büyük hasara yol açtı.
Dorian Kasırgası, Bahamalar’da büyük hasara yol açtı.

Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

  • Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, yaptığı açıklamada, kasırga nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiğini bildirdi.

Bölgeyi şu ana kadar vuran en büyük kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian Kasırgası, Bahamalar'da büyük hasara neden olurken, binlerce kişi de evsiz kaldı.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Bahamalar'da ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bahamalar'da 70 bin kişinin acil gıda ve temiz içme suyuna ihtiyaç duyduğunu bildiren Birleşmiş Milletler, bölgeye 8 ton gıda yardımı gönderecek.

Amerika'da kasırga alarmı: Markette yiyecekler kalmadı
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Dorian kasırgasının NASA görüntüleri.
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Denizciler, Dorian Kasırgası'na hazırlık yapıyor.
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Kasırgaya hazırlık olarak benzin stoku yapıyorlar.
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Vatandaşlar, kasırga için marketlerde alışveriş yapıyor.
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Yerel sakinler, evlerini korumak için kum torbası dolduruyorlar.
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Doldurdukları kum torbalarını evlerine yığınak yapıyorlar.
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Güneş doğmadan market kapılarında kuyruk oluşuyor.
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Yerel sakinler, marketlerdeki ekmek reyonlarını boşalttı.
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Boş su reyonları.
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Kasırga bölgesinde, gıda reyonlarında hiç bir şey kalmadı.
Amerika'da kasırga alarmı: Markette yiyecekler kalmadı
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, birkaç gün içinde Florida eyaletini vurması beklenen Dorian kasırgasının seviyesinin "Kategori 3"e yükseltildiğini açıkladı.

ABD'ye ulaşıyor

ABD'nin doğu kıyılarına ulaşan, güç kazanarak kategori 3'e yükselen ve bir süre sonra yeniden kategori 2 seviyesine gerileyen Dorian Kasırgası, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde etkili olmaya devam ediyor.

Şiddetli rüzgar ve yağmur Güney Carolina eyaletinin Charleston kentinde sel ve su baskınlarına neden olurken, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde 220 binden fazla ev ve iş yerinde de elektrik kesintileri yaşandı.

Dorian kasırgası yeniden güç kazandı
DÜNYA
Dorian kasırgası yeniden güç kazandı

BM, Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'a 8 ton gıda gönderecek
DÜNYA
BM, Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'a 8 ton gıda gönderecek

Kasırga alarmı: Dorian kasırgası marketleri boşalttı
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Kasırga alarmı: Dorian kasırgası marketleri boşalttı
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