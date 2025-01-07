Kassam mücahitleri Beyt Hanun'da vurdu: Hem işgalci komutan hem yardımcısı öldürüldü

Kassam Tugayları'nın Beyt Hanun'da tanksavarla Siyonist ordunun yöneticilerini hedef aldı. Katil İsrail ordusu, Nahal Tugayı'nın 932. Taburu'nda görevli Binbaşı Dvir Zion Revah'ın Gazze Şeridi'nde öldürüldüğünü duyurdu. Kassam mücahitleri, 28 yaşındaki siyonist binbaşı Revah ile birlikte yardımcısını da etkisiz hale getirdi. Taburun hem komutanını hem de yerine geçecek ismini ortadan kaldırıldı.