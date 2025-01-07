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Kassam mücahitleri Beyt Hanun'da vurdu: Hem işgalci komutan hem yardımcısı öldürüldü

Kassam mücahitleri Beyt Hanun'da vurdu: Hem işgalci komutan hem yardımcısı öldürüldü

10:077/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kassam Tugayları, Siyonist İsrail ordusuna büyük darbe vurdu.
Kassam Tugayları, Siyonist İsrail ordusuna büyük darbe vurdu.

İsrail soykırım ordusunun Nahal Tugayı'nın 932. Taburu'nun komutanı Revah ve yardımcısı Gazze'de öldürdü.

Kassam Tugayları'nın Beyt Hanun'da tanksavarla Siyonist ordunun yöneticilerini hedef aldı. Katil İsrail ordusu, Nahal Tugayı'nın 932. Taburu'nda görevli Binbaşı Dvir Zion Revah'ın Gazze Şeridi'nde öldürüldüğünü duyurdu. Kassam mücahitleri, 28 yaşındaki siyonist binbaşı Revah ile birlikte yardımcısını da etkisiz hale getirdi. Taburun hem komutanını hem de yerine geçecek ismini ortadan kaldırıldı.


827 katil asker öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin sayımına göre Binbaşı Revah'ın ölümüyle birlikte, geçen yıl 7 Ekim ve sonrasında hayatını kaybeden askerlerin sayısı 827'ye yükseldi. Bu sayının yaklaşık 392'si, 27 Ekim'de Gazze'deki askeri kara harekatının başlamasından bu yana öldürüldü.



#Gazze
#İsrail
#Beyt Hanun
#Kassam Tugayları

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