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Kassam Tugayları evde saklanan İsrail askerlerini roketle vurdu

Kassam Tugayları evde saklanan İsrail askerlerini roketle vurdu

00:245/11/2024, Salı
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İsrail'in soykırım saldırılarına karşı direnişini sürdüren Kassam Tugayları, yeni bir saldırı düzenlediklerini açıkladı. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve saklanan İsrail askerlerinin roketle hedef alındığı belirtilen saldırı sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenledikleri saldırıda, İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir eve saklanan İsrail askerlerine roketle saldırı düzenlendiği belirtildi.

İşgalciler Gazze kentinde de hedef alındı

Cibaliya Mülteci Kampı'nın orta kesiminde yer alan Yemen es-Said Hastanesi yakınlarında gerçekleşen saldırıda İsrail askerlerinin öldüğü veya yaralandığı aktarılan açıklamada, Gazze kentinde de İsrail askerlerinin hedef alındığı ifade edildi.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi'nde soykırım

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 341 Filistinli öldü, 102 bin 105 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



#Kassam Tugayları
#​​​​​​​İsrail
#Gazze

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