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Kassam Tugayları: İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına karşılık Tel Aviv'i bir dizi füzeyle vurduk

Kassam Tugayları: İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına karşılık Tel Aviv'i bir dizi füzeyle vurduk

16:0320/03/2025, Perşembe
AA
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına yanıt olarak, Tel Aviv'i füzelerle vurduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada,
"Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Tel Aviv'i 3 füze ile hedef aldık."
ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise
"Gazze Şeridi'nden atılan füzelerin ardından ülkenin merkezindeki birçok bölgede alarmlar devreye girdi."
bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, Hava Kuvvetlerinin bir füzeyi imha ettiği, diğer ikisinin ise açık alanlara düştüğü kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre de Tel Aviv'de sirenlerin çalması nedeniyle Ben Gurion Havaalanı'nda uçuş trafiği kısa süreliğine durdu.

İsrail ordusunun 18 Mart'ta ateşkesi bozarak saldırılarına yeniden başladığı Gazze'de son 24 saatte, 85 kişi öldü, 133 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 49 bin 617'ye, yaralı sayısının da 112 bin

950'ye yükseldiği açıklandı


İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlatmıştı.



#Filistin
#gazze
#israil

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