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Kassam Tugayları lideri Said Atallah şehit edildi

Kassam Tugayları lideri Said Atallah şehit edildi

06:315/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Katil İsrail Lübnan'ı hedef aldı
Katil İsrail Lübnan'ı hedef aldı

Terör devleti İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda El-Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah şehit edildi. Hamas, Said Atallah'ın 3 aile üyesiyle birlikte hayatını kaybettiğini açıkladı.

Katil İsrail ordusu, Gazze'deki katliamları sürerken Lübnan ve Suriye'yi de hedef aldı.

İşgal sürüsünün sivillere 'evlerinizi terk edin' uyarısından 30 dakika sonra Beyrut tekrar bombalanmaya başlandı.

Said Atallah şehit edildi

İki ülke arasındaki çatışmalar devam ederken, Hamas'a bağlı bir medya kuruluşunun bildirdiğine göre, Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah, İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentindeki bir kampa düzenlediği saldırıda üç aile üyesiyle birlikte şehit edildi.


#Lübnan
#Said Atallah
#Kassam Tugayları
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#İsrail
#Hamas

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