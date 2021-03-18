Katalan vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması kararı alan AP’den HDP’li Gergerlioğlu’na destek

Meclis’te PKK ve FETÖ’cülerin sözcüsü gibi hareket eden ve hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan kesinleşmiş hapsi bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürüldü.

Türkiye'yi eleştirdiler

Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, Türkiye’yi eleştiren bir açıklama yaptı.

GÜNDEM Vekilliği düştü

"Desteğimizi sürdüreceğiz"

Açıklamada, “İnsan hakları savunucusu ve HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 17 Mart 2021'de milletvekilliğinin ve dokunulmazlığının kaldırılması kararını ve ardından gelecek beklenen hapis cezasını şiddetle kınıyoruz. Kendisiyle ve ailesiyle tam dayanışmamızı ifade ediyor ve Türkiye'deki sivil toplumun ve tüm vatandaşların sivil demokratik hedeflerini desteklemeye devam edeceğimizi belirtiyoruz” denildi.

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Katalan vekillerin dokunulmazlığını kaldırmışlardı

Avrupa Parlamentosu, Belçika'ya kaçan ayrılıkçı 3 Katalan vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik geçtiğimiz hafta bir karar almıştı. Katalonya'nın eski başkanı, AP milletvekili Puigdemont ve 2 milletvekilinin İspanya'ya iade edilebilmesinin önü açılmıştı.