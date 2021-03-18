Dünya Katalan vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması kararı alan APden HDPli Gergerlioğluna destek
AVRUPA

Katalan vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması kararı alan AP’den HDP’li Gergerlioğlu’na destek

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan vekilliği düşürülen HDP’li Gergerlioğlu’na Avrupa Parlamentosu’ndan destek geldi. AP Türkiye Raportörü Nacho Sánchez ve AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, karar nedeniyle Türkiye’yi eleştirdi. Avrupa Parlamentosu’nda, geçtiğimiz hafta ayrılıkçı 3 Katalan vekilin dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar alınmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa Parlamentosu, HDP'li Gergerlioğlu'na destek çıktı.
Avrupa Parlamentosu, HDP'li Gergerlioğlu'na destek çıktı.

Meclis’te PKK ve FETÖ’cülerin sözcüsü gibi hareket eden ve hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan kesinleşmiş hapsi bulunan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliği düşürüldü.

Türkiye'yi eleştirdiler

Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, Türkiye’yi eleştiren bir açıklama yaptı.

Vekilliği düştü
GÜNDEM
Vekilliği düştü

"Desteğimizi sürdüreceğiz"

Açıklamada, “İnsan hakları savunucusu ve HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 17 Mart 2021'de milletvekilliğinin ve dokunulmazlığının kaldırılması kararını ve ardından gelecek beklenen hapis cezasını şiddetle kınıyoruz. Kendisiyle ve ailesiyle tam dayanışmamızı ifade ediyor ve Türkiye'deki sivil toplumun ve tüm vatandaşların sivil demokratik hedeflerini desteklemeye devam edeceğimizi belirtiyoruz” denildi.

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Katalan vekillerin dokunulmazlığını kaldırmışlardı

Avrupa Parlamentosu, Belçika'ya kaçan ayrılıkçı 3 Katalan vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik geçtiğimiz hafta bir karar almıştı. Katalonya'nın eski başkanı, AP milletvekili Puigdemont ve 2 milletvekilinin İspanya'ya iade edilebilmesinin önü açılmıştı.

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Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından HDP'liler terör örgütü PYD sloganı attı: Berxwedan jiyane (Yaşamak direnmektir)
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun terör örgütü propagandası suçundan yargılandığı davanın sonuç kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düştü. Kararı protestoyla karşılayan HDP'liler, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin sloganı olan Kürtçe 'Berxwedan jiyane' (Yaşamak direnmektir) ifadelerini kullandı.


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