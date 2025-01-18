Katar Başbakanı Al Sani'den ateşkes açıklaması: "Bu Gazze'nin son şansı"

Al Sani, El Cezire'ye verdiği özel röportajda, "Bu anlaşma Gazze'yi bu savaştan kurtarmak için son şansımızdır." dedi.

"Filistin Devleti şart"

Ateşkes anlaşmasının başarısız olması halinde sonuçlarının ne olacağı sorusuna Al Sani, "Başarısızlık bir seçenek değil. Başarısız olursa vazgeçmeyeceğiz, tekrar gündeme getirilmesini sağlayacağız ve taraflar buna uyacaktır." şeklinde yanıtladı. Filistin devleti tesis edilmeden barışın sağlanamayacağını belirten Al Sani, "Genel olarak gerçek bir barıştan bahsettiğimizde, günün sonunda bir Filistin devleti olmadan barış gerçekleşmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Biden ve Trump'tan ateşkese katkı

Al Sani, Gazze ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının tam olarak uygulanması çağrısında bulunarak, bir sonraki aşamanın nihai olmasını umduğunu söyledi. Ateşkesin sağlanmasının ardından savaştan etkilenen ailelerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Al Sani, anlaşmanın tam olarak uygulanmasını ve Gazze'deki trajedinin sona ermesini umut ettiğini belirtti. Katar, Mısır ve ABD'nin ateşkes görüşmelerinde arabulucu olarak önemli bir rol oynadığının altını çizen Al Sani, Biden yönetiminin ve seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinin ortak çalışmasının Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasında belirleyici rol oynadığını söyledi.

Al Sani, Katar'ın arabulucu olarak rolüne bağlılığını vurgularken, Katar'ın Filistin meselesine yönelik net duruşunu ve Gazze halkına desteğini yineledi. Katar'ın anlaşmada arabulucu olduğunu ve savaştan sonra Gazze'nin yönetiminin Filistinlilerin kendi meselesi olduğunu vurguladı.

"Katar'ın rolü garantörlük ve arabuluculuk"

Al Sani, Katar halkının mutluluğunun, Gazze halkının mutluluğundan farklı olmadığını dile getirerek, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin "bu siyasi bir görevden önce insani bir sorumluluk" ifadelerini hatırlattı. Al Sani, anlaşmanın uygulanmasının garanti altına alınması için mümkün olan en fazla güvenceyi sağlamak adına çalıştıklarını da belirtti. Katar'ın rolünün "garantör ve arabulucu" olduğunu ve anlaşmanın gerçekleşmesini sağlayacaklarının altını çizen Al Sani, anlaşmanın uygulanmasının en büyük garantisinin tarafların bağlılığı olduğunu vurguladı.

"13 ay boyunca boşa zaman harcandı"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) anlaşmanın uygulanması için bağlayıcı bir karar çıkarmasını beklediğini söyleyen Al Sani, ayrıca anlaşmanın uygulanmasının Mısır ile koordinasyon içinde takip edileceğini ve anlaşmanın izlenmesi için Kahire'de ortak bir operasyon odasının kurulacağını ifade etti. Ayrıca İngiliz haber kanalı Sky News'e de özel açıklamalarda bulunan Al Sani, tarafların anlaşmaya varmasının uzun sürmesi nedeniyle eleştirilerde bulundu. Al Sani, müzakere taraflarının bir anlaşmaya varmasının uzun sürmesini eleştirerek, anlaşmanın Aralık 2023'te üzerinde anlaşılan çerçeveyle aynı olduğuna dikkati çekerek "13 ay boyunca hiçbir anlamı olmayan ayrıntılar müzakere edilerek boşa zaman harcandı." ifadelerini kullandı.



