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Dünya

Katar Emiri Temim Filistin Devlet Başkanı Abbas'la bölgedeki gelişmeleri ele aldı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bölgede yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Ateşkes ve sağduyu çağrısı yapan Şeyh Temim, kardeş Filistin halkının meşru hakları konusunda net bir tutum sergilediğini vurguladı.

00:29 . 9/10/2023 Pazartesi
AA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre Katar Emiri, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Filistin ve İsrail'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Şeyh Temim, gerilimin azaltılması ve akan sivil kanının durdurulmasının ülkesi için bir öncelik olduğunu, bu hedefi gerçekleştirmek için çeşitli taraflarla diplomatik çabalar içinde olduklarını kaydetti.

Ateşkes ve sağduyu çağrısı yapan Şeyh Temim, ülkesinin, iki devletli çözüm temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması başta olmak üzere kardeş Filistin halkının meşru hakları konusunda net bir tutum sergilediğini vurguladı.

Şeyh Temim, "Filistin sorununun adil çözüme ulaşmasını baltalayan, İsrail'in Filistin halkını, topraklarını kutsal değerlerini hedef alan tüm saldırılarını" kınadı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Şeyh Temim'e, adil Filistin davasına ve halkına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.


Ne olmuştu?


Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 8 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Devleti hayata geçirilmesi ertelenemez bir ihtiyaç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Devleti hayata geçirilmesi ertelenemez bir ihtiyaç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'nde konuştu. Farklı inanç gruplarına karşı ayrımcılığa izin vermeyeceklerini belirten, Erdoğan, "2019 senesinde temelini birlikte attığımız Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum" dedi. Erdoğan, Filistin- İşgalci İsrail gerilimine ilişkin, "Gazze halkının abluka sebebi ile çektiği sıkıntıların hafifletilmesi içinde ilgili kurumlarımız aracılığı ile her türlü gayreti gösterdik. Bugünde 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla hareket ediyoruz" dedi. Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasının ertelenemez olduğunu bir kez daha vurgulayan Erdoğan, "Bölgemizdeki sorunların kökeninde Filistin meselesi bulunuyor. Bu mesele hakkaniyete uygun çözülmedikçe bölgemiz barışa hasret yaşamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

#Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
#Mahmud Abbas
#Katar
#Filistin
43 dakika önce
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