Dünya Katar eski Başbakanından Körfez ülkelerine savaş uyarısı Hazırlıklı olmalıyız
ORTADOĞU

Katar eski Başbakanı'ndan Körfez ülkelerine 'savaş' uyarısı: Hazırlıklı olmalıyız!

Katar eski Başbakanı Hamed bin Casim bin Cebr Al Sani'den Körfez ülkelerine ticaret savaşı uyarısı geldi. Eski Başbakan Al Sani, ABD'nin Çin ve Rusya ile karşı karşıya gelmesi ihtimaline karşın Körfez ülkelerini yeni gelişmelere ve zorlu mücadelelere hazırlıklı olmaya çağırdı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Eski Başbakan Al Sani, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin yeni yönetiminin, Çin'in ekonomik ve teknolojik kalkınmasını yavaşlatma uğraşına yoğunlaştığını vurguladı.

ABD BİZE BASKI YAPACAK!

Körfez ülkelerine seslenen Al Sani, "Körfez bölgemizde, iki dev ülke arasındaki bu ekonomik savaşın ateşinden biraz da bize bulaşması gerekiyor. Çünkü ABD, Çin ile ekonomik ve askeri iş birliği geliştirmememiz için bize kesinlikle her türlü aracı kullanarak baskı yapacaktır." ifadesini kullandı.

Eski Katar Başbakanı Şeyh Hamed bin Casim Al Sani

ABD için hafife alınmayacak askeri bir rakip olması yönüyle Rusya'nın da önemine işaret eden Al Sani, Washington'ın, bölgede Rusya'nın herhangi bir askeri nüfuz sahibi olmasına engel olmaya çalışacağını ve en azından bunun en dar şekliyle kalmasına gayret göstereceğini belirtti.

YENİ MEYDAN OKUMALAR OLABİLİR

Al Sani, dünyadaki dönüşüme dikkati çekerek, "Bu nedenle bu durumdan yararlanmak için bir sonraki küresel sahneyi tüm ayrıntıları ve karmaşıklığıyla kavramak ve derin bir farkındalığa sahip olmak ülkelerimiz için önemlidir. Bu değişimler, bölgeye yeni bir realiteyi ve meydan okumaları mecbur bırakabilir." uyarısında bulundu.

  • Eski Başbakan Al Sani, paylaşımını "Bizler buna hazır mıyız ya da hazır olacak mıyız?" sorusuyla tamamladı.

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