Dünya Katar Kabil Havalimanı için Türkiye ile çalışıyoruz
ORTADOĞU

Katar: Kabil Havalimanı için Türkiye ile çalışıyoruz

Katar ve Türkiye'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda teknik çalışmalar yürüttüğü bilgisini veren Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, havalimanının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin görüşmelerin ise devam ettiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Katar: Kabil Havalimanı için Türkiye ile çalışıyoruz
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Afganistan'daki gelişmeleri ele almak üzere başkent Doha'da İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

DİYALOG ÇAĞRISI

"Afganlar ve Taliban hükümeti ile diyalog" çağrısında bulunan Al Sani, "Afganistan'ı dışlamanın ve ilişkileri kesmenin çözüm olmadığını" belirtti.

Al Sani, Afganistan'ın içinde bulunduğu durumdan tek çıkış yolunun diyalog olduğunu vurgulayarak, "Bizim tavrımız, Taliban'ın iktidarı ele geçirmesi nedeniyle Afganistan'ı dışlamamak ve ilişkileri kesmemek yönünde." ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Katar ve Türkiye'nin Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nda teknik çalışmalar yürüttüğü bilgisini veren Al Sani, havalimanının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin görüşmelerin ise devam ettiğini duyurdu.

İspanyol mevkidaşıyla Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdikleri bilgisini veren Al Sani, bunun yanında ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığını kaydetti.

Yeni Şafak Kabil Havalimanı'nda
OYNAT 02:26
Yeni Şafak Kabil Havalimanı'nda
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban, Kabil Havalimanı'nda kontrolü tamamen ele aldı. Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz havalimanındaki son gelişmeleri TVNET canlı yayınında anlattı.

AFGANİSTAN'DA YAŞANANLAR

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı, ABD'nin son askeri birliklerini 31 Ağustos'ta ülkeden çekmesiyle Taliban'ın kontrolüne geçmişti.

Taliban'ın havalimanını devralmasından sonra 1 Eylül'de Katar Havayolları'na ait bir uçak, buranın yeniden faaliyete girmesi için inceleme yapacak teknik ekibi Kabil'e getirmişti. Daha sonra 4 ve 6 Eylül tarihlerinde Katar'dan insani yardım ve tıbbi malzeme taşıyan iki uçak Kabil'e inmişti.

Afganistan'ı dünyaya bağlayan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçmesini isteyen Taliban, Türkiye ve Katar ile konuyu görüşüyor.

ABD, Avrupa ülkeleri ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum, Kabil havalimanının bir an önce devreye girmesini istiyor.

Havalimanı mesaisi: Taliban durum tespiti yapmaya çalışıyor
DÜNYA
Havalimanı mesaisi: Taliban durum tespiti yapmaya çalışıyor

Barajları Türkiye ile yapmak istiyoruz
DÜNYA
Barajları Türkiye ile yapmak istiyoruz
Abone Ol Google News
Yasa onaylandı

Yasa onaylandı

​New York'ta elektrikli haricindeki diğer araçlar yasaklanacak.
Hayatının en zor günlerini yaşıyor

Hayatının en zor günlerini yaşıyor

​Aşı olmayan 65 yaşındaki kadın pişmanlığını anlattı.
Koronavirüsten hayatını kaybeden Duygunun tek hayali yürek burktu

​Pençe Şimşek operasyonunda PKK'ya bir darbe daha.

​Savunma sanayiindeki casusluğa ilişkin yazışma ve ses kayıtları ortaya çıktı.

Yaz aylarında ilçe nüfusunun 10 katı ziyaretçi ağırlıyor.

​Japonya'da Pfizer üretimi koronavirüs aşılarında sorun çıktı.

Bolivya'da akılalmaz olay: Etlere insan artığı karıştı.
'Cenazeden dönüyordum'

'Cenazeden dönüyordum'

Başkasına ait HES kodu ile seyahat ederken yakalandı.

'​Lafarge-DEAŞ ilişkisini hepsine söyledim.'

​Üç operasyon yetmiş altı gözaltı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.