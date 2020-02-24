Dünya Katar koronavirüse karşı hava ve kara ulaşımında yeni tedbirler aldı
ORTADOĞU

Katar koronavirüse karşı hava ve kara ulaşımında yeni tedbirler aldı

Katar, yeni tip koronavirüse karşı ülkeye giriş kısıtlamaları dahil hava ve kara ulaşımında önlemleri artırdı. Katar Hava Yollarından yapılan açıklamada da Çin'in Pekin, Guangzhou ve Şanghay şehirlerine düzenlenen seferlerin 15 Mart'a kadar karşılıklı durdurulduğu kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Katar Havayolları.
Katar Havayolları.

Katar Limanları Yönetim Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Hamed, Doha ve Ruveys limanlarında, başta Kovid-19 vakaları görülen ülkelerden gelenler olmak üzere tüm gemilerin incelemeye alındığı belirtildi.

  • Yeni önlemler kapsamında Ruveys Limanı'nda 22.00-07.00 saatleri arasında gemi girişlerinin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, sağlık tedbirlerinin gemilerdeki tüm mürettebata da uygulanacağı aktarıldı.

Katar Hava Yollarından yapılan açıklamada da Çin'in Pekin, Guangzhou ve Şanghay şehirlerine düzenlenen seferlerin 15 Mart'a kadar karşılıklı durdurulduğu kaydedildi.

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14 GÜN UYARISI

Açıklamada, İran ve Güney Kore'den gelen tüm yolculara da tedbir amaçlı evlerinde veya karantina merkezlerinde 14 gün süreyle kalmaları tavsiyesinde bulunuldu.

İran Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.

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