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Dünya

Katar duyurdu: Gazze'de ateşkes yarın sabah 8'de başlayacak

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de İsrail ile Hamas taraflarının insani ara süreci, cuma günü yerel saatle 07.00'de (Türkiye saatiyle 08.00'de) başlayacağını duyurdu. Rehinelerden 13 kişilik ilk grup saat 17.00'de serbest bırakılacak. Ateşkes süreci dört gün boyunca devam edecek.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
17:19 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 17:45 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İsrail ile Hamas taraflarının insani ara süreci dört gün sürecek.

İsrail ile Hamas taraflarının insani ara süreci dört gün sürecek.

Katar Dışişleri Bakanlığı ateşkesin
yarın saat 08.00'de
başlayacağını duyurdu. Açıklamada,
"Rehinelerden 13 kişilik ilk grup saat 17.00'de serbest bırakılacak"
denildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı detayları duyurmuştu

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Hamas arasında varılan ‘insani duraklama anlaşmasının’ yürürlüğe gireceği tarihin bugün ilerleyen saatlerde açıklanacağını duyurdu.


Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği ifade edilerek, “Dr. Al-Ansari yaptığı açıklamada varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe gireceği tarihin önümüzdeki saatlerde duyurulacağını teyit etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ateşkesin hızlı bir şekilde başlamasını sağlamak ve tarafların anlaşmaya bağlılığını temin etmek için gerekenleri yapmak üzere iki tarafla ve kardeş Mısır Arap Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ortaklarımızla çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi” denildi.




#Katar
#ataşkes
#Filistin
#İsrail
#Hamas
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