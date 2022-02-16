Dünya Katar ve Afganistanlı heyetler insani yardım ve kalkınmada iş birliğini görüştü
ORTADOĞU

Katar ve Afganistanlı heyetler insani yardım ve kalkınmada iş birliğini görüştü

Katar ve Afganistan heyetleri, kalkınma ve insani yardım konuları başta olmak üzere birçok alanda ikili ilişkileri güçlendirmek için bir araya geldi.

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Haber Merkezi AA
Katar ve Afganistanlı heyetler insani yardım ve kalkınmada iş birliğini görüştü
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Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, başkent Doha'da gerçekleştirilen toplantıya Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve el-Hatır ile Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emir Han Mufti başkanlık etti.

Toplantıda kalkınma alanında iş birliğini güçlendirmenin yolları ele alınırken, Afganistanlı öğretmen ve öğrencilerin Arapça, İslami ilimler, ekonomi, tarım ve teknoloji alanlarında eğitimi görüşüldü.

Katar tarafının Afganistan'a insani yardım sağlama konusu da toplantıda masaya yatırıldı.

İslam ülkeleriyle iş birliğinin önemine değinilen toplantıda, Afganistan halkına, özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİİT) aracılığıyla kalkınma ve yardım desteğinin önemi vurgulandı.

Toplantıya Katar Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı, Katar Kalkınma Fonu, Katar Kızılayı ve bu ülkeden birçok yardım kuruluşunun yanı sıra Afganistan Yüksek Öğrenim Bakanı Mevlevi Abdulbaki Hakkani ile Ekonomi Bakanlığı ve Afganistan Merkez Bankası temsilcileri katıldı.

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