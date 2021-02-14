Dünya Katar ve Suudi Arabistan arasında ticari faaliyetler yeniden başladı
ASYA

Katar ve Suudi Arabistan arasında ticari faaliyetler yeniden başladı

Katar ve Suudi Arabistan arasında ticari faaliyetler yeniden başladı

Katar ile Suudi Arabistan arasında Ebu Semra Sınır Kapısı üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uyularak ticari faaliyetleri 3,5 yıl aradan sonra yeniden başladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Katar Gümrük Genel İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'daki Selva Sınır Kapısı'ndan Katar'daki Ebu Semra Sınır Kapısı'na gelen ve geçiş yapan ticari hareketin prosedürlerinin tamamlanarak başladığı belirtildi.

  • Selva Sınır Kapısı'ndan gelen kamyon şoförlerinin Kovid-19 testi yapıldığını gösteren Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı onaylı 72 saat geçerlilik süresi olan bir sertifika alması gerektiği kaydedilen açıklamada, Ebu Semra Sınır Kapısı aracılığıyla ülkeye ürün taşıyan sürücü ve kamyonların Katar'a girişine izin verilmeyeceği, malların ithalatçı tarafından teslim alınarak, kendi kamyonlarına yükleneceği aktarıldı.

Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşma

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç verdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırdığını açıkladı.

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