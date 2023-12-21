Katar’da 100. Yıl imzası: Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 50'nci yıldönümü için Doha’da hatıra fidanlığı oluşturuldu

Doha Büyükelçisi M. Mustafa Göksu, hitabında, ülkemiz ve Katar açısından müstesna bir anlam ifade eden bu yıl içerisinde birçok etkinliğin hayata geçirildiğini, fidan dikimi etkinliğinin ise çevre bilinci uyandırması ve gelecek nesillerin bu bilinçle yetişmesi için önemli bir vesile olduğunu vurguladı.