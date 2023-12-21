Katar’da 100. Yıl imzası: Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 50'nci yıldönümü için Doha’da hatıra fidanlığı oluşturuldu

Cumhuriyetin 100. yıldönümü anısına 100, Türkiye-Katar diplomatik ilişkilerinin tesisinin 50. yıldönümü anısına 50 fidan dikildi.
Doha Büyükelçisi M. Mustafa Göksu, hitabında, ülkemiz ve Katar açısından müstesna bir anlam ifade eden bu yıl içerisinde birçok etkinliğin hayata geçirildiğini, fidan dikimi etkinliğinin ise çevre bilinci uyandırması ve gelecek nesillerin bu bilinçle yetişmesi için önemli bir vesile olduğunu vurguladı.
Doha Expo 2023 Genel Sekreteri ve Katar Belediyecilik Bakanlığı Şehir Parkları Genel Müdürü Mohammed Ali Al Khouri ise, Türkiye ve Katar ilişkilerinin ulaştığı noktanın memnuniyet verici olduğunun ve fidan dikimi vesilesiyle ayrıca taçlandırılmasının önemine dikkat çekti.
Etkinliğe Katar-Türk Okulu öğrencileri ve Katar’da mukim Türk toplumunun muhtelif kesimlerinden üyeleri ile birlikte Katarlılar ve Katar’da bulunan yabancılar katıldı.