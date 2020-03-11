Dünya Katarda koronavirüs nedeniyle restoran ve kafelerde nargile yasaklandı
ORTADOĞU

Katar'da koronavirüs nedeniyle restoran ve kafelerde nargile yasaklandı

Katar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında restoran ve kafelerde nargile kullanımı ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Katar'da Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede faaliyet gösteren tüm restoran ve kafelerde nargile kullanımının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı belirtildi.

VİRÜSE KARŞI ÖNLEMLER ARTIRILDI

Açıklamada, bu kararın mevcut sağlık koşulları ışığında ve koronavirüs salgınına karşı önleyici tedbirler doğrultusunda alındığı aktarıldı.

Karara uymayanlar hakkında yasal prosedürlerin uygulanacağına işaret edilen açıklamada, tüm vatandaşlara kendilerinin ve toplumun güvenliği için önlem alma çağrısı yapıldı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

  • Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısının 18'e yükseldiğini açıklamıştı. Ayrıca virüs nedeniyle ülke genelinde eğitime ara verilmişti.

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