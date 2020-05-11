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Dünya Katardan Hafter milislerinin saldırılarına tepki
ORTADOĞU

Katar'dan Hafter milislerinin saldırılarına tepki

Katar, Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'ta düzenlediği saldırıları kınadı. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu tür sorumsuzca işlenen fiiller, Hafter milislerinin sivillerin hayatını önemsemediğini ve ramazan ayı olmasına da aldırış etmediğini gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
Katar lideri Şeyh Temim.
Katar lideri Şeyh Temim.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin Trablus'taki Mitiga Havalimanı ve diplomatik misyonlara düzenlediği saldırılara tepki gösterildi.

Katar'ın saldırıları şiddetle kınadığı ifade edilen açıklamada, Hafter milislerinin siviller ile sivil tesisleri kasıtlı olarak hedef aldığı ve diplomatik misyonları bombaladığı belirtildi.

SİVİLLERİN HAYATINI ÖNEMSEMİYOR

"Bu tür sorumsuzca işlenen fiiller, Hafter milislerinin sivillerin hayatını önemsemediğini ve ramazan ayı olmasına da aldırış etmediğini gösteriyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, başkente ve sivil hedeflere yapılan saldırıların durması, siyasi sürece dönülmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplum ve Libya konusunda aktif olan uluslararası taraflar, sorumluluklarını yerine getirmeye ve Hafter'in sivillere yönelik saldırını durdurmaya davet edildi.

HAFTER'İN TRABLUS'A YÖNELİK SALDIRILARI

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter, Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenliyor.

  • Hafter'e bağlı milislerin mayısın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 15 sivil ölmüş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.

Milislerin, 7 Mayıs'ta başkentin çeşitli bölgelerine fırlattığı roketler Trablus Limanı, Mitiga Havalimanı ile Türk ve İtalyan büyükelçilikleri yakınındaki sahil yoluna düşmüştü.

Mitiga Havalimanı ve başkentin çeşitli bölgelerine 9 Mayıs Cumartesi günü düzenlenen roketli saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetmişti.

Hafter güçleri Mitiga Havalimanı’na saldırdı
OYNAT 00:52
Hafter güçleri Mitiga Havalimanı’na saldırdı
Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçler başkentteki Mitiga Havalimanı ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine 80'den fazla roketle saldırı düzenlediği ilk belirlemelere göre 2 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.


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