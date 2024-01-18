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Dünya

Katar'dan Hamas ve İsrail arasındaki imzalanan anlaşma açıklaması: Gazze'ye ilaç ve yardım girdi

Katar Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas hareketi arasında imzalanan anlaşma kapsamında Gazze Şeridi'ne ilaç ve yardım sevkiyatının başladığını duyurdu.

09:01 - 18/01/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.


Ensari açıklamasında "İsrailli esirler de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki sivillerin yararına dün duyurulan anlaşmanın uygulanması kapsamında ilaç ve yardımlar Gazze Şeridi'ne girdi" ifadelerini kullandı.


Katar dün, İsrail ile Hamas arasında, Gazze'deki esirlere ilaç teslimi karşılığında, bölgedeki sivillere ilaç ve insani yardım girişini içeren anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.


Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ihtiyaç duyduğu ilaçların ulaştırılması karşılığında, Gazze Şeridi'ndeki sivillere, özellikle de en çok etkilenen ve zarar gören bölgelere ilaç girişi ve insani yardım sevkiyatının gerçekleştirilmesi için Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varıldığını belirtmişti.



İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.


Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

#Filistin
#İlaç
#İsrail
#Katar
#Yardım
1 gün önce
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