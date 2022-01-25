Dünya Katardan İdlibde soğuktan etkilenen yaklaşık 10 bin aileye yardım
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Katar'dan İdlib'de soğuktan etkilenen yaklaşık 10 bin aileye yardım

Katarlı yardım kuruluşu Katar Charity, Suriye'nin İdlib ilindeki kar ve fırtınadan etkilenen 9 bin 800 aileye gıda yardımı ulaştırdı. Katar Charity'nin Türkiye ofisi sorumlusu Muhammed Vahi, AA muhabirine yaptığı açıklamada İdlib, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları bölgesinden 9 bin 800 aileye gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Katardan İdlibde soğuktan etkilenen yaklaşık 10 bin aileye yardım
Katar'dan İdlib'de soğuktan etkilenen yaklaşık 10 bin aileye yardım.

Çadırsız kalan ailelere, 20 Ocak'tan beri yardımlarını sürdürdüklerini belirten Vahi, "İçinde pirinç, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, bulgur, fasulye, nohut, erişte, şeker, ayçiçek yağı, zeytinyağı, salça, kekik, tuz, reçel, tahin helva ve çay bulunan 10 bin gıda paketi, 1000 hijyen paketi, 1000 battaniyeyi, 1000 süngeri yardıma muhtaç ailelere ulaştırdık. 12 günlük sürede de 4 milyon ekmek dağıtacağız." dedi.

Yağmurdan etkilenen ailelere yardımların süreceğini vurgulayan Vahi, kısa sürede bölgeye ulaştıracakları 682 prefabrik eve ihtiyaç sahibi aileleri yerleştireceklerini, kirada kalan 300 aileye de 3 aylık kira desteği vereceklerini kaydetti.

Vahi, ihtiyaç sahiplerine 2 bin 800 gıda paketi ve 700 kışlık elbise paketi yardımı ulaştıracaklarını kaydetti.

Katar Charity, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana çeşitli alanlarda yardım çalışmaları yürütüyor.

Bölgede kış ayları çetin geçiyor

20 Ocak'tan beri etkili olan yoğun kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınmacı kamplarında hayatı olumsuz etkiliyor.

Yoğun kar yağışları nedeniyle İdlib'de çok sayıda çadır yıkılırken, yoksulluk içinde yaşayan bölge halkı uzanacak yardım elini bekliyor.

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