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AMERİKA

Katar'dan Körfez çıkışı: İtibarınızı kaybettiniz

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, BM 73'üncü Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Katar'a uygulanan abluka, Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin itibarını zedelemesine yol açtı. KİK felce uğradı" dedi.

Haber Merkezi AA
Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani,, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda konuştu.
Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani,, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda konuştu.

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Katar ablukasının Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin itibarını zedelediğini ve KİK'in bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik rolünü olumsuz etkilediğini söyledi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda konuşan Al Sani, Katar'ın güvenlik ve istikrarına zarar verme, halkı bunaltma ve ekonomik darboğaza sokma hedefleriyle atılan adımlara rağmen Katar'ın güçlendiğini, bölgesel ve uluslararası alanda aktif bir ortak olarak yerini sağlamlaştırdığını ve Katar ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirtti.

"Katar ablukası KİK ülkelerinin itibarını zedeledi. KİK'in felce uğraması, konseyin uluslararası ve bölgesel sorunlara yönelik rolünü de olumsuz etkiledi." diyen Al Sani, çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ve diyaloğun, krizlerin çözümü için "en iyi yol" olduğunu vurguladı.

Al Sani, KİK'in mevcut durumunu reformu için bir fırsata dönüştürmeyi ve bir daha aynı tecrübenin yaşanmaması için ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmek amacıyla bağlayıcı mekanizmalar geliştirmeyi umduklarını ifade etti.

  • Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri; Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt ve Katar.

Filistin ve Yemen'deki gelişmeler

Filistin meselesine de değinen Al Sani, "Kudüs, mülteciler, sınır ve egemenlik" gibi temel konuların tasfiye edilerek Filistin meselesinin de ortadan kaldırılmak istendiğine dikkati çekti.

Katar Emiri, Gazze'deki abluka ve insanlık dışı durum, Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri başta olmak üzere Filistin'deki olumsuz gelişmelerin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunarak, BM'nin bu noktada üzerine düşen tarihi sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

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Halkına savaş açarak suçlar işleyen Esed rejiminin yargılanmaması ve hesap vermemesinin de uluslararası hukuk ve insan hakları meşruiyetini anlamsız hale getirdiğini anlatan Al Sani, Yemen sorununa ilişkin ise uluslararası camiadaki aktif güçlere, Yemen halkının içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarılması için yardım eli uzatılması çağrısında bulundu.

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