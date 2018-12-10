Dünya Katardan Körfez ülkelerine tepki Siz kimi aldatıyorsunuz?
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Katar'dan Körfez ülkelerine tepki: Siz kimi aldatıyorsunuz?

Katar Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Bürosu Müdürü er-Rumeyhi, Riyad'da düzenlenen 39'uncu. Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinin kapanış bildirgesine tepki gösterdi. Rumeyhi, "Bu nasıl bir sonuç bildirgesi? Katar ablukasına ve ablukayı çözüm yollarına değinmiyor. Kimi aldatıyorsunuz! Bu konseyin gerçek problemlerini atladığınız yeter." ifadelerini kullandı.

AA
Körfez İşbirliği Konseyi
Körfez İşbirliği Konseyi

Katar Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Bürosu Müdürü Ahmed er-Rumeyhi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 39'uncu. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinin kapanış bildirgesine tepki gösterdi.

Rumeyhi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu nasıl bir sonuç bildirgesi? Katar ablukasına ve ablukayı çözüm yollarına değinmiyor. Kimi aldatıyorsunuz! Bu konseyin gerçek problemlerini atladığınız yeter" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in zirvenin kapanışında düzenlediği basın toplantısına da değinen Ahmed er-Rumeyhi, "Cubeyr'in o cılız basın toplantısı bitti. Sonuç bildirgesine yazmaktan aciz kaldıklarını söylemeye çalıştı." dedi.

39'uncu Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan ve Umman Sultanı Kabus bin Said'in yokluğunda bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilmişti.

Zirvenin kapanış bildirgesinde açık bir şekilde Körfez krizinin çözüm yolları konusuna değinilmemiş ancak KİK'in önemi, gücü ve üyelerinin birlik konusunda istekli olduğunun altı çizilmişti.

Cubeyr ise zirvenin kapanışında düzenlediği basın toplantısında "Katarlı kardeşlerimiz, KİK'e aktif bir üye olarak dönmek için kendilerinden ne istendiğini biliyor" demişti.

  • Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 39'uncu KİK Zirvesi'ne katılması için Katar Emiri Şeyh Temim'e resmi davet göndermişti. Katarlı bir yetkili, dün akşam Katar Emiri'nin KİK Zirvesi'ne katılmayacağını söylemişti.
  • Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Kuveyt ise bu krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti.
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