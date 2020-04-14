Dünya Katardan Körfeze çağrı Koronavirüs sorunların çözümünde fırsat olabilir
ORTADOĞU

Katar'dan Körfez'e çağrı: Koronavirüs sorunların çözümünde fırsat olabilir

Katar Dışişleri Bakanlığı, Körfez krizinde istenilen çözüme ulaşmak için yeni tip koronavirüs salgınının fırsata dönüştürülmesi çağrısı yaptı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Haber Merkezi AA
FOTOĞRAF: ARŞİV.
FOTOĞRAF: ARŞİV.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lulva el-Hatır, Londra merkezli Al Araby Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Katar, virüs salgınına rağmen Körfez krizinde buzların eridiğine dair bir işaret görmüyor." dedi.

"Salgının, Körfez krizinde istenen çözüme ulaşmak için taraflar arasında yakınlaşma fırsatına dönüştürülmesi" çağrısı yapan Hatır, böyle bir dönemde özellikle komşu ülkelerin iş birliği yapması gerektiğine işaret etti.

Katar'ın salgın süresince diğer ülkelere yaptığı yardımlardan da bahseden Hatır, Katar Hava Yolları'nın farklı ülkelerin vatandaşlarının tahliyesinde uluslararası bir rol oynadığını ve salgın nedeniyle toplamda 1 milyon kişiyi tahliye ettiğini kaydetti.

  • Hatır Katar'ın ayrıca on binlerce kişinin salgın nedeniyle vefat ettiği İtalya'ya tıbbi destek sağlanması için hava köprüsü kurduğunu belirtti.

KATAR'A ABLUKA BAŞLATMIŞLARDI

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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