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Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da kuşattıkları evde bir Filistinliyi katletti

Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da kuşattıkları evde bir Filistinliyi katletti

08:135/11/2024, Salı
AA
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İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

İşgalci İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeydoğusundaki Tubas kentinde 1 Filistinliyi katlettiği belirtildi. İşgalci askerler, gece boyunca Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenledi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri gece boyunca pek çok noktaya baskın düzenledi. Baskınların adresi, Tubas, Kalkilya ve Kabatiya oldu.

Askerler, Tubas kentinin güneyindeki Tammun kasabasında bir evi kuşatarak "Energa" tanksavar silahıyla bombaladı. Askerlerin evin çevresinden çekilmesinin ardından sağlık ekipleri evin içinden parçalanmış ve kimliği tespit edilemeyen bir Filistinlinin cesedini çıkardı.

İsrail güçleri ayrıca Tubas'ın güneyindeki El-Faria Mülteci Kampına paletli buldozerler ve çok sayıda askeri devriye aracıyla baskın düzenledi. Ana cadde üzerinde konuşlanan askerler buldozerlerle caddeyi ve altyapıyı tahrip etti. Askerler kamp içindeki bazı evleri de basarak sokak aralarında gelişigüzel ateş açtı.

Kalkilya kentinde de El-Vad Caddesi ile El-Merec ve Hıllet Nevfel bölgeleri ile bazı evlere baskınlar düzenlendi.

Cenin'in güneyindeki Kabatiya kasabasına baskın düzenleyen askerler, kasabanın giriş çıkışlarını kapattı, evlerde arama yaptı ve buldozerlerle altyapıyı tahrip etti.



#Batı Şeria
#İsrail
#Filistin

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