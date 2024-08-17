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Katil İsrail Gazze'de katliama devam ediyor: Can kaybı 40 bin 74'e yükseldi

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 74'e yükseldi.

14:58 - 17/08/2024 Cumartesi
DHA
Arşiv
Arşiv

İsrail, Gazze Şeridi'nde 316 gündür katliamlarına devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in son 48 saatte gerçekleştirdiği 5 saldırıda 69 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 136 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybının 40 bin 74'e, yaralı sayısının ise 92 bin 537'ye yükseldiği ifade edildi.

'Gazze Şeridi'nin sadece yüzde 11'i 'insani bölge' kapsamında'

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son yayınladığı tahliye emirlerinin ardından Gazze Şeridi'nin sadece yüzde 11'inin
"insani bölge"
olarak kaldığı belirtildi.
Açıklamada,
"İsrail yetkilileri yeni tahliye emirleri verirken Gazze'de binlerce aile yerinden edilmeye devam ediyor. Gazze Şeridi'nin sadece yüzde 11'i sözde 'güvenli bölge" olarak kaldı ve yerinden edilenler arasında kaos ve korkuya yol açtı. Gidebilecekleri güvenli bir yer yok. Derhal ateşkes"
ifadeleri kullanıldı.
Barbar İsrail ordusu evini bombaladı: “Doğum belgelerini almak için hastaneye gittiğimde morgda olduklarını öğrendim”

Terör devleti İsrail, Gazze’de Muhammed Kumsan’ın yeni doğan ikiz bebeklerini ve eşini katletti. Kumsan, kız bebeklerinin doğum belgelerini çıkarmak üzere hastaneye gittiğinde kendisine gelen telefonla evlerinin vurulduğunu ve ailesinin şehit edildiğini öğrendi. Al Jazeera muhabirine yaşadıklarını anlatan acılı baba, eşinin yardımsever bir doktor olduğunu, hamile olduğu dönemde dahi hastaları tedavi ettiğini anlattı. Yeni doğan bebeklerine Aysel ve Aser ismini verdiğini söyleyen Muhammed Kumsan, “Doğum belgelerini aldığım gün, onların ölüm belgeleri için başvurduğum gündü. Evin bombalanma operasyonu hakkında hiçbir ön uyarı yapılmadı. Ne benim ne de başka birinin askeri faaliyetlerle bir ilgisi yok. Biz sivildik. Askeri eylemlerle hiçbir ilgimiz yok.” dedi.


#Gazze
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#Filistin
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