Katil İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor: Saldırılarda öldürülenlerin sayısı 18 bin 608'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 196 cenaze ile 499 yaralının getirildiğini aktaran Kudra, çok sayıda cenazenin enkaz altında ve yol kenarlarında kaldığını belirtti.
"Kemal Advan Hastanesindeki 12 çocuğun hayatını kaybetmesinden endişe ediyoruz"
İsrail'in çok sayıda sağlık personelini alıkoyduğunu belirten Kudra, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut'un işkence altında aç ve susuz bırakılarak sorgulandığını belirtti.
Kudra, İsrail'in alıkoyarak Kemal Advan Hastanesinden çıkardığı sağlık personelinden bir kısmını serbest bıraktığını, ardından hastaneye geri dönmeye çalışan sağlık personellerine ateş açtığını ve 5 kişiyi yaraladığını ifade etti.
Kudra, İsrail'in hastaneyi, elektrik, yiyecek ve içecekten mahrum bıraktığına dikkati çekerek, hastanedeki 12 çocuğun süt ve yaşam destek ünitesi eksikliği nedeniyle hayatını kaybetmesinden endişe ettiklerini kaydetti.
İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki el-Avde Hastanesine yönelik kuşatmayı da ağırlaştırdığını kaydeden Kudra, "İşgalci İsrail, el-Avde Hastanesini hedef almaya, hastaneyi elektrik, yiyecek ve içeceksiz bırakmaya, hastaların ve yaralıların hastaneye ulaşmasına engel olmaya devam ediyor. Kemal Advan Hastanesinden sonra Avde Hastanesine de baskın yapılmasından endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
"Gazze'nin güneyinde yaralılar arasında seçim yapmak zorunda kalıyoruz"
Kudra, Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelerde durumun kontrolden çıktığına, kabul ve tedavi kapasitesinin yetmediğine vurgu yaparak, uluslararası kurumlardan ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve sağlık ekibi desteği talebini yineledi.
Kudra, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana 300 sağlık personelini öldürdüğünü ve 102 ambulansı kullanılmaz hale getirdiğini belirtti.
Tedavi olmak için Gazze Şeridi'nden tahliye edilen yaralıların sayısı toplam sayının yüzde 1'i değil
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana 214 hasta ile 491 yaralının tedavi olmak için Gazze Şeridi'nden tahliye edildiğini, bu sayınını yaralıların toplamının yüzde 1'inden az olduğunu ifade etti.
Yaralıların tahliyesine yönelik mekanizmanın yetersiz ve prosedür için harcanan zamanın öldürücü olduğuna dikkati çeken Kudra, birçok yaralının Gazze Şeridi'nden tahliye edilebilmesi için gerekli iznin onaylanmasını beklerken hayatını kaybettiğinin altını çizdi.
Kudra, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden tahliyesi ve tedavi görebilmeleri için etkili bir mekanizmanın bulunması çağrısında bulundu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının elindeki çocuk aşıları tükendi
Sağlık Bakanlığının elindeki çocuk aşılarının tükendiğini vurgulayan Kudra, bu durumun çocukların sağlığını tehlikeye attığını ve özellikle ciddi kalabalıkların oluştuğu barınma merkezlerindeki yerinden edilen kişiler arasında hastalıkların yayılmasına yol açacağını kaydetti.
Barınma merkezlerinden hastanelere ulaşan bulaşıcı hastalık vaka sayısının 327 bine çıktığını aktaran Kudra, bunların sağlık merkezlerine ulaşabilenlerin sayısı olduğunu ve gerçek rakamın bundan daha fazla olduğunu ifade etti.
İsrail, Gazze'ye tıbbi yardım girişini hasta ve yaralıları öldürmek için silah olarak kullanıyor
Gazze'nin güneyinde Han Yunus ve Refah'ın batısında yerinden edilen Filistinlilerin sayısının arttığını belirten Kudra, yerinden edilmiş kişiler için mobil klinikler ve sağlık noktaları kurulması çağrısı yaptı.
Tıbbi yardımların Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere ulaştırılmasının önemine değinen Kudra, tıbbi malzeme ve yakıt girişi için güvenli insani koridorların açılması gerektiğini belirtti.
İsrail saldırılarının 68'inci gününde Kudra, tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara hasta ve yaralıların hayatını kurtarmak için bir kez daha Gazze Şeridi'nin kuzeyine sahra hastaneleri kurma çağrısında bulundu.