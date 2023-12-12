Katil İsrail Han Yunus ve Refah'ı da vurdu: Öldürülenlerin sayısı 18 bini aştı

İşgalci İsrail Filistin'de katliam yapmaya devam ediyor. İki ayı aşkın süredir Gazze'de kundaktaki bebekleri bombalayan işgalci güçler Batı Şeria'da da bir genci öldürdü. Görüntüler katil İsrail'in Filistin'de savaş suçu işlediğini bir kez daha ortaya koydu.