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Dünya

Katil İsrail Han Yunus ve Refah'ı da vurdu: Öldürülenlerin sayısı 18 bini aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda 67. güne girildi. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde evleri hedef aldığını, 20 sivilin hayatını kaybettiğini, onlarca sivilin yaralandığını ve enkaz altında kalanlar olduğunu aktardı. Siyonistlerin 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 208 artarak 18 bin 205'e yükseldi.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
13:13 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 13:14 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Katil İsrail sivilleri vurmaya devam ediyor
Katil İsrail sivilleri vurmaya devam ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentine gerçekleştirdiği saldırılarda 22 sivil hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılarda 67. güne girildi. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde evleri hedef aldığını, 20 sivilin hayatını kaybettiğini, onlarca sivilin yaralandığını ve enkaz altında kalanlar olduğunu aktardı. İsrail'in Han Yunus şehrinde gerçekleştirdiği topçu saldırısında ise 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 18 bin 205'e çıktı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 208 artarak 18 bin 205'e yükseldi.



#İsrail
#Gazze
#Filistin
#Han Yunus
23 dakika önce
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