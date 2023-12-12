Katil İsrail havadan ve karadan saldırılara devam ediyor: 18 bini aşkın Filistinli katledildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.





Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 207 cenaze ile 450 yaralının getirildiğini aktaran Kudra, çok sayıda cenazenin enkaz altında ve yol kenarlarında kaldığını belirtti.





Kudra, İsrail'in saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 18 bin 412'ye, yaralıların sayısının da 50 bin 100'e çıktığını bildirdi.





İsrail güçlerinin yaralılara ulaşması için ambulanslara izin vermediğini vurgulayan Kudra, yaralıların kan kaybından öldüğünü kaydetti.





Sözcü Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'ne yaptığı baskını hatırlatarak, İsrail ordusunun Cibaliya'daki El-Avde Hastanesi'ni de kuşatıp hedef aldığını aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, "İşgalci İsrail, hastaneye su ve yiyecek girişine izin vermiyor, elektrikten mahrum bırakıyor, hasta ve yaralıların ulaşmasına engel oluyor. Kemal Advan Hastanesi'nden sonra buraya da baskın düzenlemesinden endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.





Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere yönelik saldırılarıyla, sağlık sistemini çökertmeyi ve bölge halkını göçe zorlamayı amaçladığını vurguladı.





Gazze Şeridi'nin güneyindeki sağlık durumuna ilişkin Kudra, hastanelerin durumunun felaketin de ötesinde olduğunu ve yaralılara en düşük düzeyde sağlık hizmeti dahi verilemediğini belirtti.

Gazze'de öldürülen sağlık çalışanı sayısı 300'e çıktı

Kudra, güneydeki hastanelerde sağlık ekiplerinin çok sayıdaki yaralının tedavisine yetişemediğine vurgu yaparak, uluslararası kuruluşlara ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve sağlık ekibi desteği sağlama çağrısı yaptı.

İsrail'in 2 sağlık çalışanını daha alıkoyduğunu belirten Kudra, 7 Ekim'den bu yana İsrail güçlerinin alıkoyduğu sağlık çalışanı sayısının 38'e çıktığını açıkladı.





Kudra, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun 300 sağlık çalışanını öldürdüğünü, 102 ambulansı kullanılamaz hale getirdiğini belirtti.





Yaralıların Gazze'den çıkışı için etkili mekanizma oluşturma çağrısı

Tedavi için Gazze'den ayrılan Filistinlilere ilişkin Kudra, şunları kaydetti:

"Tedavi için ayrılanların sayısı hala yüzde 1'in altında, bu da yaralıların ayrılması için kullanılan mekanizmanın, yaralılar için öldürücü olduğu anlamına geliyor. Uzun süre bekledikten sonra çıkışı onaylananların büyük bir kısmı hayatını kaybetti."





Kudra, İsrail saldırılarında yaralanan Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaları için etkili bir mekanizma oluşturulması gerektiğini belirtti.

"Barınma merkezlerinden gelen 326 bin bulaşıcı hastalık vakası tespit edildi"

Kudra, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı merkezlerdeki sağlık durumunun, yetersiz beslenme, hijyen malzemesi eksikliği ve salgın hastalıklar gibi çeşitli nedenlerden dolayı ölümcül olduğuna dikkati çekti.





Tespit edilen bulaşıcı hastalıklara dair Kudra, "Sağlık ekipleri, barınma merkezlerinden sağlık merkezlerine ulaşan 326 bin bulaşıcı hastalık vakası tespit etti. Bu sağlık merkezlerine ulaşabilenlerin sayısı, asıl sayının daha yüksek olduğunu tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.





Kudra, uluslararası kurumlara, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınma merkezlerine, başta hamile kadınlar, çocuklar, kronik hastalığı bulunanlar için olmak üzere, hayati ve tıbbi gereksinimlerinin sağlanması için etkin bir yol bulma çağrısı yaptı.





Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah'ta binlerce yerinden edilmiş Filistinli için sağlık merkezleri ve mobil klinik kurulmasını talep eden Kudra, uluslararası kurum ve kuruluşlara barınma merkezlerine gerekli sağlık hizmetlerinin sağlanması için çağrısını yineledi.





Kudra, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin hizmet dışı kalmasının ardından hem yaralı ve hastalar hem yerinden edilen kişilerin sığındığı bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'nin ilaç ve yakıt ihtiyacının karşılanması için uluslararası kurumlara acil müdahale çağrısı yaptı.





Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, tüm uluslararası kurumları ve ülkeleri, yaralı ve hastaların kurtarılması için Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sahra hastaneleri kurmaya çağırdı.







