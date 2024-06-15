Katil İsrail katliama doymuyor: Gazze'nin kuzeyinde saldırılarda 14 kişi öldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.